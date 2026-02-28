Irán asegura a la ONU que actúa en defensa propia y declara a las bases de EEUU como "objetivos legítimos"

Según recogió la radiotelevisión pública iraní IRIB, el Gobierno de Irán notificó que todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región serán consideradas objetivos militares legítimos. Este mensaje aparece en el contexto de una carta enviada este sábado por las autoridades iraníes a Naciones Unidas, tras los recientes ataques ejecutados por Estados Unidos y el Gobierno israelí contra territorio iraní.

De acuerdo con la carta, Irán fundamenta su respuesta militar en el derecho internacional, específicamente en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente a la legítima defensa. Las autoridades iraníes argumentan que los ataques aéreos realizados por Estados Unidos y por el régimen israelí representan una violación al artículo 2, párrafo 4, del mismo documento fundacional de la ONU, citando que tales acciones constituyen una agresión armada contra la República Islámica de Irán, según consignó el medio IRIB.

En el escrito remitido al organismo internacional, el Gobierno iraní sostiene que, tras los bombardeos atribuidos a Washington y Tel Aviv, empleará todas las capacidades e instalaciones defensivas necesarias. Esta medida está orientada a hacer frente a lo que Irán califica como una agresión criminal y así disuadir nuevas acciones hostiles. Las autoridades también subrayaron que, fieles al marco legal internacional, cualquier instalación, base o activo militar estadounidense o de países aliados presente en la región del Medio Oriente podría ser considerado blanco de una posible respuesta armada, reportó IRIB.

El documento reafirma que Irán ejercerá su derecho a la legítima defensa “de manera decisiva y sin demora”, reafirmando que continuará con esta postura hasta que cese de manera completa e incondicional lo que consideran agresión en su contra. El medio IRIB señaló que la misiva detalla la postura iraní ante la ONU, en un momento de máxima tensión regional tras los ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes en suelo iraní.

La carta expresa también una advertencia sobre una posible escalada, pues las autoridades aseguran que el Ejército iraní se encuentra preparado para emplear todos sus recursos y capacidades en caso de que persistan las acciones hostiles. Según publicó IRIB, el mensaje de Teherán subraya que la defensa de la soberanía y la integridad territorial constituye una prioridad, lo cual podría derivar en posibles enfrentamientos con bases militares estadounidenses o de otros actores extranjeros presentes en la zona.

Esta posición de Irán ante Naciones Unidas se produce después de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. Teherán enfatizó en la misiva, recogida por IRIB, que continuará ejerciendo su derecho a responder hasta que se garantice la interrupción total de actos hostiles dirigidos contra su territorio. La declaración iraní, transmitida por distintos medios, posiciona a las fuerzas desplegadas por Estados Unidos y aliados en la región como posibles objetivos ante una eventual escalada, en línea con el marco jurídico al que apela la diplomacia iraní para legitimar sus eventuales respuestas militares.

Las autoridades iraníes, según consignó IRIB, insisten en que la naturaleza de las acciones de defensa tomadas está amparada por el derecho internacional y subrayan que la legislación vigente de la ONU respalda la posición de Irán ante la actual situación de conflicto. El Gobierno iraní ha fijado postura ante la comunidad internacional, trasladando su posición tanto a los órganos multilaterales como a través de medios oficiales y públicos, reiterando que considerará como legítimos objetivos a todas las fuerzas que participen o colaboren en las acciones en su contra en suelo iraní o en la región circundante.