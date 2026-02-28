Hezbolá ha asegurado que la reciente ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán tendrá resultados contrarios a los objetivos propuestos por ambas potencias. El grupo libanés remarcó que la operación, en lugar de debilitar al gobierno iraní, contribuirá a consolidar su posición y la de sus aliados en la región. Así lo expresó mediante un comunicado difundido tras los bombardeos, en el que además responsabilizó a Washington y Tel Aviv de intentar someter a Oriente Medio mediante estrategias de dominación y ocupación.

Según publicó el medio original, Hezbolá repudió categóricamente el ataque, calificándolo como una "traicionera agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán", luego de meses de advertencias y amenazas provenientes tanto del gobierno estadounidense como del israelí. En su declaración, la organización libanesa acusó a ambas naciones de buscar privar a Irán de su derecho al desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos y la ampliación de su sistema de defensa balístico, equivalente, según el grupo, a los derechos que poseen otros Estados.

El medio detalló que la agrupación denunció el bombardeo como una "flagrante violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU". La nota también subrayó las palabras con las que Hezbolá denunció la "arrogancia y opresión" detrás de la operación conjunta, a la que atribuye la intención de desestabilizar la región y obligar a sus sociedades a aceptar “proyectos de dominación y ocupación”. A juicio de Hezbolá, el objetivo de Estados Unidos e Israel sería moldear un entorno de entidades "débiles y esquilmadas" que faciliten la implantación de políticas coloniales y la intervención extranjera.

La agrupación evaluó que la ofensiva militar de este sábado, junto a un ataque anterior realizado en junio, reitera que el motivo de la hostilidad internacional hacia Irán no reside en su programa nuclear, sino en la existencia de un Estado "fuerte, soberano e independiente" que rechaza la subordinación a Estados Unidos y respalda a movimientos y pueblos que se reconocen como "libres y oprimidos". Según consignó la fuente original, la organización consideró que Irán ha sostenido una política exterior orientada a la autodeterminación, lo que contradice los “planes sionistas-estadounidenses” en Medio Oriente.

Hezbolá manifestó que la respuesta a estas agresiones no solo fortalecerá a la República Islámica, sino que podría también reforzar la unidad regional. En su nota, el grupo extendió una convocatoria a los gobiernos del entorno geográfico para que cierren filas frente a lo que definió como un "plan agresivo" de dos gobiernos externos. El comunicado indicó: “Confiamos en que Estados Unidos y el enemigo israelí sufrirán un gran revés y solo habrá fracaso como consecuencia de esta agresión tiránica y criminal”.

De acuerdo a lo informado, la organización libanesa reafirmó su respaldo al gobierno y al pueblo iraní y denunció la ofensiva como parte de una campaña internacional que atenta contra los intereses de autonomía política y tecnológica en la región. Entre los argumentos esgrimidos, el grupo hizo hincapié en la “legitimidad natural” de que los Estados desarrollen tecnología defensiva y nuclear con fines pacíficos, posicionándose contra los intentos de imponer restricciones selectivas o sanciones.

El medio consignó que, en el contexto de una prolongada rivalidad entre Irán y Estados Unidos, apoyada por Israel, estas acciones bélicas intensifican la situación de tensión en Oriente Medio, al tiempo que movilizan respuestas diplomáticas y retóricas de aliados como Hezbolá. La declaración del partido-milicia libanés refleja la importancia que otorga a la soberanía nacional como valor fundamental y rechaza los argumentos esgrimidos internacionalmente para justificar la intervención militar extranjera. La carta enviada por Hezbolá también pone de relieve la dimensión regional del conflicto, invitando a otros países a rechazar las iniciativas que perciben como intentos de hegemonía externa en sus asuntos internos.

Hezbolá, según informó la fuente, mantiene su postura de considerar fracasadas las acciones militares y políticas contra Irán, interpretando que tales operaciones contribuyen a la consolidación tanto de la resistencia iraní como de la de sus aliados en el llamado “Eje de la Resistencia”. Además, en el comunicado, la organización advirtió sobre las consecuencias de mantener estrategias de hostigamiento militar sin resolver los desacuerdos mediante el diálogo y la diplomacia, y anticipó que cualquier nueva escalada podría generar consecuencias adversas para los intereses de quienes promueven tales ataques.