Eva Libertad, Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2026 por 'Sorda'

La edición número cuarenta de los Premios Goya tuvo como escenario el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), donde la cinta ‘Sorda’ resultó reconocida con el galardón a la Mejor Dirección Novel, categoría que distingue las nuevas voces en la cinematografía española. Según consignó el medio, Eva Libertad se alzó con este reconocimiento durante la ceremonia celebrada el sábado, dejando atrás a otros aspirantes como Ion de Sosa (‘Balearic’), Jaume Claret Muxart (‘Estrany riu’), Gemma Blasco (‘La furia’) y Gerard Oms (‘Muy lejos’).

Tal como detalló la fuente, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España fue la encargada de anunciar los premios que cada año celebran el cine del país con excepciones elegidas por profesionales del sector. El evento, que reúne a destacados integrantes de la industria y al público aficionado, otorga un impulso especial a los nuevos directores, dando visibilidad a sus primeras obras en un contexto nacional de alta competencia.

La película ‘Sorda’, dirigida por Eva Libertad, obtuvo así uno de los reconocimientos más valorados por cineastas emergentes. Según publicó la fuente, el Goya a Mejor Dirección Novel representa una plataforma para quienes buscan consolidar su lugar en el ámbito cinematográfico español. El triunfo de Libertad se dio en un grupo de finalistas integrado por propuestas diversas, que abarcan desde relatos intimistas hasta tramas con marcados rasgos de autor.

Ion de Sosa, incluido en la nómina por ‘Balearic’, una obra que aborda atmósferas particulares del Mediterráneo, fue uno de los nombres destacados entre los candidatos. Por su parte, Jaume Claret Muxart presentó ‘Estrany riu’, producción que explora vínculos familiares dentro de entornos rurales. Gemma Blasco, con ‘La furia’, llevó a los espectadores a escenarios urbanos marcados por conflictos generacionales, mientras que Gerard Oms, con ‘Muy lejos’, figuró entre quienes compitieron por este reconocimiento con una propuesta centrada en el desarraigo.

La ceremonia de los Premios Goya es considerada por la industria como la mayor plataforma para la promoción del cine nacional. Año tras año, la entrega de galardones refleja la pluralidad temática y formal de las producciones nominadas. De acuerdo con la información difundida, la elección de Eva Libertad como ganadora en la categoría de dirección novel subraya la búsqueda activa de la Academia por destacar distintas miradas y estilos dentro del panorama español.

La noche de premiación reunió en el CCIB de Barcelona a representantes, intérpretes, técnicos y personalidades relevantes, consolidando estos premios como una cita imprescindible del calendario cultural. Según reportó la fuente, el Goya a Mejor Dirección Novel no sólo premia la labor singular, sino que contribuye a que los directores reconocidos amplíen sus posibilidades de impulsar nuevos proyectos y accedan a circuitos de distribución más amplios, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

La edición celebrada en 2026 reafirma así la apuesta de la Academia por promover el talento emergente, otorgando visibilidad y proyección a los creadores que inician su andadura en el cine de España. En la lista de aspirantes a este galardón, todos los nombres mencionados han sido señalados como representantes de propuestas renovadoras, lo que refleja la vitalidad actual del sector. La obtención del Goya por parte de Eva Libertad consolida su papel entre los nuevos referentes de la cinematografía nacional y sitúa a ‘Sorda’ entre las obras destacadas del año.