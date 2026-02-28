España exige "respeto al derecho internacional" y apela a la "desescalada" y el "diálogo" tras el ataque a Irán

El titular de la diplomacia española destacó que las representaciones consulares españolas en la región se encuentran plenamente activas para proporcionar asistencia a los ciudadanos españoles tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Con este anuncio, el ministro José Manuel Albares abordó una de las preocupaciones principales posteriores a la escalada en Teherán: la protección de los nacionales en zonas de conflicto y la continuidad de los servicios consulares en caso de situaciones de crisis. Esta comunicación se produjo poco después de que se conocieran los bombardeos, en medio de una creciente incertidumbre sobre las consecuencias regionales del enfrentamiento.

Según consignó Europa Press, Albares exigió un “respeto al derecho internacional” e instó a una reducción de las tensiones mediante un llamado directo a la “desescalada” y el “diálogo” como mecanismos prioritarios para la resolución pacífica. “Sigo de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán”, publicó el ministro en su cuenta de X, informó Europa Press. En sus declaraciones, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la posición española de que “la violencia solo trae caos” y vinculó el bienestar regional a la necesidad de evitar una expansión del conflicto.

Tal como publicó Europa Press, el posicionamiento español incluyó una doble preocupación: por un lado, la reivindicación de los principios del derecho internacional y, por otro, la protección directa de los ciudadanos españoles desplazados en la zona afectada. Albares recalcó que las embajadas y delegaciones consulares nacionales continúan prestando servicio, lo que se interpreta como un mensaje de apoyo y seguridad para quienes permanecen en Irán y en los países colindantes, tras el ataque coordinado que profundizó la inestabilidad regional.

Europa Press detalló que la maniobra militar entre Estados Unidos e Israel, cuyos detalles operativos no se mencionan en el mensaje del ministro, ha generado reacciones inmediatas en la diplomacia europea. España se suma así a las inquietudes internacionalmente expresadas, fijando una postura basada en el respeto a la legalidad internacional y a los instrumentos multilaterales de resolución pacífica. El ministro no solo aludió a la importancia de evitar una escalada militar a gran escala sino también a la necesidad de que los canales diplomáticos permanezcan abiertos, tanto para la mediación como para la atención a ciudadanos.

El medio Europa Press subrayó que las declaraciones del ministro llegan en un contexto de máxima tensión derivada de los bombardeos en territorio iraní y la incertidumbre sobre la respuesta de Irán a la operación, en un escenario marcado por intereses geoestratégicos y la fragilidad de los equilibrios en Oriente Medio. El mensaje del Ministerio de Exteriores reitera la preferencia por el diálogo como único camino hacia una estabilidad duradera en la región.

En paralelo, las sedes diplomáticas españolas mantienen protocolos de emergencia para la atención de sus nacionales. Según Europa Press, este despliegue incluye tanto información actualizada sobre la situación de seguridad como facilidades para la repatriación o el apoyo consular en caso de que la coyuntura lo requiera. La insistencia en que los servicios operan con plena normalidad intenta transmitir tranquilidad a la comunidad española residente o en tránsito en la zona, ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.

La reacción del Gobierno español pone de manifiesto el seguimiento constante de los acontecimientos y la disposición a actuar en defensa de principios multilaterales y de sus ciudadanos. El pronunciamiento de Albares, recogido por Europa Press, resume la reclamación de España para que las partes implicadas eviten cualquier acción que pueda derivar en una escalada de violencia y reitera la apuesta institucional de España por las vías diplomáticas como marco de referencia para la gestión de crisis internacionales.