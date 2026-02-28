Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado la presencia de 158 ciudadanos españoles en territorio iraní, una cifra que la Embajada española en Teherán mantiene bajo vigilancia permanente tras los recientes bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel sobre Irán. Según publicó la agencia Europa Press, las autoridades han actualizado sus recomendaciones y, dentro del nivel más alto de alerta, instan de forma categórica a no viajar a Irán. La cartera dirigida por el Gobierno español subraya además la urgencia para quienes se encuentran en el país de abandonar suelo iraní por cualquier vía disponible.

De acuerdo con fuentes citadas por Europa Press, la Embajada de España en Irán permanece en contacto con la comunidad española y monitorea en tiempo real la evolución de la crisis motivada por los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra el régimen de Teherán. Las fuentes detallaron que las advertencias sobre los desplazamientos a Irán ya se mantenían en el máximo nivel de precaución desde hace varias semanas, pero los acontecimientos recientes han reforzado la prohibición total de viajar a esta nación.

El medio Europa Press informó que, tras los bombardeos de las últimas horas, Estados Unidos y su aliado Israel han declarado que el ataque busca terminar con el régimen de los ayatolás. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado de forma pública que el objetivo último de la operación militar es la caída del actual sistema iraní. Como respuesta, Teherán efectuó un contraataque inicial que incluyó el lanzamiento de drones y misiles dirigidos a objetivos dentro de territorio israelí.

En ese contexto, la Embajada de España en Israel ha difundido mensajes a través de redes sociales en los que recomienda a los españoles residentes o de paso en ese país seguir las directrices de las autoridades nacionales y mantenerse próximos a áreas designadas como refugios. Según consignó Europa Press, las misiones diplomáticas españolas en ambos países destinan recursos para dar seguimiento a los movimientos y necesidades de sus nacionales y para facilitar información verificada sobre la evolución de la situación bélica.

Europa Press detalla que la escalada militar en la región ha elevado la preocupación entre la comunidad internacional y ha llevado a numerosos países a reforzar sus alertas de viaje y revisar los protocolos de asistencia consular. Desde Exteriores observan con atención la respuesta de Teherán y el potencial incremento de las hostilidades en la zona, que podrían afectar tanto a los residentes locales como a ciudadanos extranjeros, incluida la comunidad española.

La recomendación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores español es específica: quienes tengan pensado trasladarse a Irán deben cancelar sus planes y, para quienes ya estén en terreno iraní, la salida debe organizarse lo antes posible utilizando cualquier medio de transporte aún disponible. Las misiones diplomáticas han puesto a disposición diferentes canales de información y asistencia, recogió Europa Press, para facilitar alternativas a quienes opten por abandonar el país en una coyuntura marcada por una escalada militar de consecuencias aún imprevisibles.