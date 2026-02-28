El PP critica que el Gobierno no desvela cuántos jóvenes se benefician de programas europeos

El Grupo Parlamentario Popular ha manifestado preocupación ante la ausencia de información pública, consolidada y verificable respecto a la cantidad de jóvenes que han completado programas financiados con fondos europeos, así como sobre los resultados alcanzados en esas iniciativas. Según informó Europa Press, la formación política ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo, en las cuales se interroga por la falta de datos sobre el alcance real de dichos programas, así como por la eventual modificación de los objetivos y mecanismos de verificación inicialmente comprometidos.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular cuestionó en su iniciativa que, transcurridos cinco años desde que el Gobierno anunció que 18.300 jóvenes participarían en programas específicos subvencionados con fondos europeos, no se haya publicado información consolidada que permita conocer cuántos beneficiarios reales han completado efectivamente esas formaciones o itinerarios. El PP también exige conocer los resultados obtenidos en áreas clave como la inserción laboral, la mejora de competencias y la reducción de la precariedad juvenil, aspectos que, según plantea el documento registrado, carecen de evaluación oficial accesible.

Además, el grupo de la oposición ha preguntado por las razones detrás de la modificación de los plazos y la redefinición de los métodos de control aplicados a dichos fondos. Inicialmente, el objetivo establecido garantizaba la participación de 18.300 jóvenes en programas respaldados por financiación europea, mientras que, según indicó el Partido Popular conforme a Europa Press, este objetivo habría sido reemplazado por procedimientos de verificación administrativa ligados solo al pago de las subvenciones y no al impacto real en los destinatarios.

En su escrito, el PP solicitó que el Gobierno explique por qué decidió posponer la consecución del objetivo hasta el año 2026 y qué fundamentos existieron para proceder a este retraso, así como para sustituir la meta concreta por una verificación que, según la formación opositora, se limita a aspectos administrativos. A su vez, Europa Press señala que los populares han insistido en la importancia de ofrecer información transparente sobre los resultados que van más allá de la gestión económica y administrativa de los fondos, incidiendo en la necesidad de datos que acrediten avances en empleabilidad, niveles formativos y mejora de las condiciones de vida de los jóvenes participantes.

El Partido Popular pidió también detalles sobre el tipo de evaluación efectuada por el Ejecutivo acerca de la eficacia real de la aplicación de los fondos europeos en materia de juventud. Entre las exigencias se incluye la descripción de los indicadores empleados para determinar si estas inversiones están generando mejoras sustanciales para los beneficiarios. El cuestionario remitido al Gobierno recoge interrogantes sobre si el cambio hacia criterios meramente administrativos resulta compatible tanto con los compromisos asumidos con la Unión Europea como con las demandas del colectivo juvenil en España, según reiteró Europa Press en su cobertura.

Adicionalmente, el grupo parlamentario solicitó que se detallen las actuaciones emprendidas —así como las previstas— para garantizar la transparencia, la trazabilidad de los recursos y la rendición de cuentas en la gestión y ejecución de los fondos europeos orientados a políticas de juventud. Plantearon en su documentación si el sistema de sustitución de objetivos de impacto real por verificaciones administrativas responde a los compromisos y necesidades para los cuales estos recursos fueron destinados, según recogió Europa Press.

La petición del PP pone de manifiesto una demanda de transparencia y evaluación específica en relación con el uso de recursos europeos en iniciativas juveniles, junto a la solicitud de datos verificables que permitan identificar a los beneficiarios efectivos y los resultados obtenidos, especialmente en ámbitos como acceso al empleo y adquisición de nuevas competencias. El proceso parlamentario ahora requiere que el Gobierno responda a estos cuestionamientos y suministre la información requerida sobre la gestión y los efectos de los fondos europeos en la juventud española, conforme siguió detallando Europa Press.