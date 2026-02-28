EEUU achaca el fracaso de las negociaciones a la "falta de voluntad" de Irán

Durante la sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general António Guterres señaló que el uso de la fuerza entre Estados representa una amenaza considerable para la estabilidad internacional, situación que, afirmó, prohíbe la propia Carta de la ONU. En ese contexto, Guterres subrayó que la resolución pacífica de las disputas es la única vía viable y llamó nuevamente a las partes involucradas a detener las hostilidades. Este posicionamiento surge tras los recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra Irán, que han elevado las tensiones en la región y paralizado los esfuerzos diplomáticos relacionados con el programa nuclear iraní.

Según detalló el medio Europa Press, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, responsabilizó directamente a Irán por el estancamiento de las negociaciones sobre su programa nuclear. Waltz señaló que la "falta de voluntad" iraní para comprometerse ha sido el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo, especialmente después de los ataques militares recientes. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, Waltz afirmó que la diplomacia estadounidense, bajo la dirección del presidente Donald Trump y la implicación de enviados especiales como Steve Witkoff y Jared Kushner, ha actuado de forma reiterada y con buena fe para lograr un acuerdo, pero enfatizó que cualquier esfuerzo diplomático resulta insuficiente sin una disposición "genuina" de Irán para cesar sus acciones agresivas.

Waltz argumentó en la ONU que la función fundamental de cualquier gobierno es la protección de su población, razón por la cual Estados Unidos, durante la administración Trump, mantiene una postura firme para evitar que Irán adquiera armas nucleares. Según reportó Europa Press, el embajador estadounidense recordó las acciones de Irán que, según su criterio, han generado inestabilidad en Oriente Próximo durante décadas, vinculando al gobierno de Teherán con ataques que provocaron muertes tanto de fuerzas estadounidenses como de ciudadanos de ese país, y con amenazas a aliados regionales y a la seguridad de las rutas marítimas internacionales de las que depende la economía mundial.

En relación con los aspectos técnicos del programa iraní, Waltz hizo mención al desarrollo de misiles avanzados en Irán y a la negativa persistente de ese país de abandonar lo que definió como "ambiciones nucleares", pese a las oportunidades brindadas por los canales diplomáticos. En palabras de Waltz, "Irán no puede tener un arma nuclear. No es una cuestión de política, sino de seguridad global", agregando que Estados Unidos actúa dentro del marco legal internacional para impedirlo.

También participó del debate el embajador de Pakistán ante la ONU, Asim Iftijar Ahmad. Según reportó el medio Europa Press, Ahmad expresó condena por la muerte de un ciudadano paquistaní en Emiratos Árabes Unidos, consecuencia de los ataques de represalia lanzados desde Irán. Ahmad describió estos hechos como una "violación flagrante de la soberanía" de los estados del Golfo y solicitó a todos los actores evitar acciones que comprometan la seguridad y la integridad territorial de los países de la región. Las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida luego de que escombros producto de un proyectil cayeran en su entorno.

Tal como publicó Europa Press, Guterres intervino para advertir sobre la creciente volatilidad e imprevisibilidad de la situación, reiterando su llamado a detener la escalada de violencia. Subrayó que recurrir a la fuerza viola los principios fundamentales de la ONU y planteó que la paz solo podrá alcanzarse mediante soluciones diplomáticas y negociadas. El mensaje insistió en la necesidad de retomar el diálogo, en lugar de perpetuar el ciclo de acciones militares y represalias en una de las zonas más sensibles del escenario internacional.

En este contexto, según consignó Europa Press, persiste la preocupación entre los miembros del Consejo de Seguridad respecto al impacto que el deterioro de la situación pueda tener tanto sobre la región de Oriente Próximo como sobre la seguridad global. Las declaraciones de los representantes de Estados Unidos y Pakistán, así como del secretario general de la ONU, reflejan la gravedad con la que la comunidad internacional analiza el conflicto, la crisis nuclear iraní y sus consecuencias sobre la estabilidad política y la seguridad internacional.