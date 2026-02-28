'Decorado', Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2026

Superar a títulos como “Bella”, “El tesoro de Barracuda”, “Norbert” y “Olivia y el terremoto invisible” ha permitido que la película “Decorado”, dirigida por Alberto Vázquez y con la producción de Chelo Loureiro, Iván Miñambres y Jose María Fernández de Vega, obtenga el Premio Goya 2026 a la Mejor Película de Animación. Así lo informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España durante la 40ª edición de los Premios Goya, celebrada este sábado en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), según consignó la fuente.

De acuerdo con la publicación, “Decorado” destacó en una edición en la que la competencia en la categoría de animación incluyó propuestas dirigidas por diversos creadores del cine nacional. Entre los nominados también figuró “Bella”, una obra de Bernabé Rico, Carlos Rosado Sibón, Manuel H. Martín y Olmo Figueredo González-Quevedo; “El tesoro de Barracuda”, realizada por Adrián García, Álex Cervantes, Raphaële Ingberg y Valérie Delpierre; “Norbert”, impulsada por Álvaro Urtizberea, José Corral Llorente, Nacho La Casa y Pedro Hernández Santos; y “Olivia y el terremoto invisible”, desarrollada por Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Rizo, Mikel Mas Bilbao y Ramón Alòs Sánchez.

El medio detalló que la ceremonia de entrega de los Premios Goya representa el acontecimiento de mayor relevancia en la industria audiovisual española, reconociendo cada año la excelencia en las diferentes áreas de la producción cinematográfica. En esta edición, las películas nominadas a la categoría de animación reflejaron la diversidad estilística y narrativa que caracteriza al sector, así como la colaboración entre profesionales con trayectorias consolidadas y nuevas voces creativas.

La obtención del galardón por “Decorado” representa un reconocimiento al trabajo conjunto tanto del director Alberto Vázquez como de su equipo de producción, compuesto por Chelo Loureiro, Iván Miñambres y Jose María Fernández de Vega. Según publicó la fuente, estos nombres ya contaban con presencia destacada en anteriores ediciones y festivales, y con este premio refuerzan su posición en el ámbito de la animación española.

Los Premios Goya, cuya entidad organizadora es la Academia de Cine de España, se han consolidado como la referencia principal para el sector, distinguiendo obras en múltiples categorías y visibilizando tanto películas de alto presupuesto como proyectos independientes. Este año, la cita en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona reunió a representantes de la industria, cineastas, actores y especialistas, conforme detalló la información proporcionada.

Durante la gala se subrayó el papel de la animación dentro del conjunto del cine nacional, que en los últimos años ha experimentado un auge en la producción y distribución de títulos a nivel estatal e internacional. El medio indicó que las obras seleccionadas en la categoría de Mejor Película de Animación manifestaron una apuesta por historias originales y técnicas variadas, consolidando a España como un referente creativo en este campo.

Al mencionar la lista de finalistas, la Academia subrayó la contribución de cada obra nominada al impulso de la animación. “Bella” se presentó como una colaboración entre experimentados productores y directores; “El tesoro de Barracuda” reunió a varios creadores reconocidos por su trabajo en el ámbito audiovisual; mientras que “Norbert” y “Olivia y el terremoto invisible” pusieron de relieve la participación activa de equipos multidisciplinarios.

La gala, celebrada en Barcelona, propició el encuentro de las principales figuras del cine español, en un contexto donde la animación continúa ampliando sus posibilidades creativas y de mercado. Según reportó la fuente, la distinción otorgada a “Decorado” impulsa el reconocimiento de formatos alternativos a la producción convencional, así como la visibilidad del talento nacional en festivales y mercados internacionales.

La 40ª edición de los Premios Goya reiteró su propósito de resaltar las obras cinematográficas que contribuyen a la diversidad, la innovación y la calidad artística en España. La consagración de “Decorado” como Mejor Película de Animación inscribe su nombre entre los títulos premiados por la Academia y consolida a su equipo como referente en el sector, según informó el medio.