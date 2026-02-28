Cuba asegura que la embarcación tiroteada en sus aguas transportaba 14 fusiles, once pistolas y unas 13.000 balas

Uniformes de camuflaje, cuchillos tácticos, dispositivos de comunicación, cócteles molotov y un dron equipado con cámara formaban parte del equipo encontrado dentro de una lancha interceptada por las autoridades cubanas tras un violento tiroteo en aguas territoriales de la isla, según informó Europa Press. El incidente, que dejó un saldo de cuatro fallecidos de un total de diez tripulantes, derivó en una investigación que reveló además el traslado de 14 fusiles de diferentes calibres, once pistolas y cerca de 13.000 cartuchos de bala, junto con diversos pertrechos militares.

El medio Europa Press detalló que la inspección de la embarcación, realizada por una patrulla marítima cubana compuesta por cinco militares, permitió constatar la magnitud del arsenal y el material bélico transportado. Entre los objetos hallados, se incluyeron un dron con cámara, diez dispositivos de comunicación, cuchillos tácticos, uniformes de camuflaje, medicinas, alimentos, botas, pasamontañas y cascos. El coronel Víctor Álvarez Valle, alto mando del Ministerio del Interior cubano, relató en un programa especial de la televisión estatal cómo "al hacer la inspección, lo primero que se realizó fue la extracción de los cadáveres", antes de proceder a revisar el material oculto en la lancha.

Europa Press reportó que uno de los cinco militares cubanos que participaron en la operación resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro. Un análisis balístico posterior reveló la presencia de 13 disparos en la cubierta de la embarcación cubana y al menos 21 orificios de bala en la nave interceptada, lo que da cuenta de la intensidad del enfrentamiento.

Durante la revisión, las autoridades destacaron la presencia de una pistola específica diseñada para perforar chalecos antibalas, cuyo uso puede resultar letal incluso para personal equipado con protección. De acuerdo con las investigaciones iniciales, el plan involucraba dos navíos que partieron de costas estadounidenses. Sin embargo, Europa Press consignó que una de las embarcaciones sufrió fallas en el motor, lo que obligó a su tripulación a transferir parte del material de ataque a la lancha que finalmente fue interceptada por la patrulla cubana.

Según publicó Europa Press, el Gobierno cubano sostiene que Amijail Sánchez González, quien viajaba a bordo de la lancha, figura como uno de los líderes de la operación. Las autoridades identifican a Sánchez González como un referente entre los organizadores, y relacionan el intento de incursión armada con la participación de opositores cubanos radicados en Estados Unidos.

Los sobrevivientes del incidente permanecen detenidos y enfrentan acusaciones por ingreso ilegal al territorio nacional, asalto a mano armada, tráfico de armas y delitos asociados a actos terroristas y violentos. De acuerdo con las penas previstas en el código penal cubano, de resultar condenados podrían afrontar hasta 30 años de prisión. El coronel Álvarez Valle afirmó que "la intención de este grupo era infiltrar, promover un desorden público, promover que se le unieran los pueblos, ejecutar actos violentos, atacar unidades militares precisamente para convocar al desorden social y que se le uniera el pueblo con el fin de derrocar la revolución", declaraciones recogidas por Europa Press.

El incidente desembocó en pronunciamientos del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien declaró: "Cuba no agrede, ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", según reportó Europa Press.

En paralelo, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump introdujo una hipótesis sobre una "adquisición amistosa" de Cuba, comparando la situación con su postura respecto a Venezuela. Trump aseguró que mantiene abiertos canales de diálogo con las autoridades cubanas para explorar esta posibilidad, conforme señaló Europa Press en su cobertura.

El análisis de los hechos realizado tanto por las autoridades cubanas como por Europa Press indica que la operación tenía como objetivo desestabilizar el país y fomentar acciones de desorden público. Los detalles sobre la cantidad y tipología del armamento intervenido, así como los testimonios oficiales, apuntan a una conclusión de intento organizado por actores vinculados a grupos opositores en el extranjero, centrando la atención en la vigilancia de la seguridad nacional y las relaciones entre la isla y Estados Unidos tras la tentativa frustrada.