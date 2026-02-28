Cristina Bucsa alcanza las semifinales en Mérida

La participación de Cristina Bucsa en dobles femenino, donde disputará la final junto a la tenista china Xinyu Jiang, marca un momento importante en su carrera en el torneo de Mérida. Sin haber cedido un solo set en la modalidad individual, Bucsa avanzó a las semifinales después de vencer a la turca Zeynep Sonmez en los cuartos de final, según informó la agencia de noticias.

El encuentro, correspondiente al cuadro principal del torneo WTA 500 de Mérida, celebrado en cancha dura, se resolvió a favor de Bucsa por 6-3 y 6-4, tal como detalló la fuente original. La jugadora cántabra, ubicada en la posición número 63 del ranking mundial, inició el partido logrando dos quiebres, ventaja que la situó con un margen de 4-1 en el primer set. Sonmez, clasificada en el puesto 81 del mundo, intentó remontar con un contrabreak y sumó una serie de quiebres por ambas partes, aunque Bucsa consiguió cerrar la manga inicial devolviendo el saque para dejar el parcial en 6-3.

La segunda parte del partido mostró mayor equilibrio, reflejado en los primeros cinco juegos. Fue en el sexto cuando Bucsa consiguió romper el servicio de Sonmez, poniéndose 4-2. La jugadora turca logró recortar distancia con un quiebre para situar el marcador en 4-5, resultado que pudo haber extendido el partido. Sin embargo, la española concretó otro quiebre, sentenciando el duelo tras una hora y 38 minutos de juego, según publicó la agencia de noticias.

Con este triunfo, Bucsa se enfrentará en las semifinales a Jasmine Paolini, tenista italiana que ocupa la séptima posición en el ranking mundial y que figura como principal preclasificada en el torneo de Mérida. Paolini avanzó al vencer a la británica Katie Boulter en un duelo que terminó 0-6, 6-3 y 6-3, reportó la fuente informativa. El cruce entre Bucsa y Paolini definirá a una de las finalistas del certamen individual, en una competencia donde la española ha mantenido un rendimiento sin fisuras, manteniendo su saque y mostrando solidez en las fases clave de sus partidos.

Además, la actuación de Bucsa en México destaca dentro de su temporada, especialmente por su clasificación a la final de dobles y por mantenerse entre las mejores sin registrar derrotas en sets individuales. La progresión de Bucsa y su papel en este torneo generan expectativas de cara a los siguientes enfrentamientos, a la espera de los resultados en dobles y singles que definirán su semana en Mérida.