Zarzuela cree que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si quiere regresar

El Rey emérito puede regresar a residir a España cuando lo considere oportuno pero en la Casa del Rey consideran que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

Así lo han trasladado este viernes fuentes de Zarzuela, en medio del debate suscitado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró "deseable" que pudiera regresar a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos tras la desclasificación de los archivos del 23F en los que quedó confirmado que el entonces monarca no tuvo nada que ver con los golpistas.

La víspera, desde Zarzuela ya se había dejado claro que es una "decisión personal" de Juan Carlos I si regresa definitivamente a España y este viernes han querido puntualizar que en ese caso, debería también tener su residencia fiscal en el país, habida cuenta de que la trasladó a Abú Dabi después de exiliarse en agosto de 2020.

El Rey emérito "puede volver a vivir a España cuando quiera", insisten desde la Casa del Rey, pero en tal caso, sostienen, si quiere "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución" entonces "debería recuperar su residencia fiscal en España".