Agencias

Zarzuela cree que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si quiere regresar

Guardar

El Rey emérito puede regresar a residir a España cuando lo considere oportuno pero en la Casa del Rey consideran que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

Así lo han trasladado este viernes fuentes de Zarzuela, en medio del debate suscitado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró "deseable" que pudiera regresar a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos tras la desclasificación de los archivos del 23F en los que quedó confirmado que el entonces monarca no tuvo nada que ver con los golpistas.

La víspera, desde Zarzuela ya se había dejado claro que es una "decisión personal" de Juan Carlos I si regresa definitivamente a España y este viernes han querido puntualizar que en ese caso, debería también tener su residencia fiscal en el país, habida cuenta de que la trasladó a Abú Dabi después de exiliarse en agosto de 2020.

El Rey emérito "puede volver a vivir a España cuando quiera", insisten desde la Casa del Rey, pero en tal caso, sostienen, si quiere "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución" entonces "debería recuperar su residencia fiscal en España".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HBO Max comenzará a frenar el uso de cuentas compartidas a nivel global durante este año 2026

HBO Max comenzará a frenar

La influencer Lorena Ramiro revela su 'affaire' con Can Yamal: "No nos escondimos"

Durante su aparición en televisión, la joven ha insinuado con frases como “no dormí en casa” y “la conexión fue inexplicable” que hubo un acercamiento con el actor Can Yamal, dejando abierta la posibilidad de otro encuentro entre ambos

La influencer Lorena Ramiro revela

Qué esperar de MWC 2026: redes, dispositivos inteligentes y conectividad en el 20 aniversario de la feria en Barcelona

Qué esperar de MWC 2026:

Elvira Mínguez, Premio Primavera de Novela 2026 por su obra 'La educación del monstruo'

Elvira Mínguez, Premio Primavera de

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Von der Leyen anuncia la