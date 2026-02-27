Sandra se la juega contra Carlos Lozano y 'decide' los finalistas de 'GH DÚO'

El inesperado resultado de las nominaciones en la recta final de “GH DÚO” se desencadenó tras una decisión arriesgada de Sandra, quien optó por enfrentarse directamente a Carlos Lozano en un duelo que definió a los finalistas del reality. Según publicó el medio que cubrió la gala, la intervención de Sandra sorprendió tanto a los concursantes como al público, ya que alteró drásticamente la composición del grupo que competirá por el maletín de 50.000 euros.

Tal como detalló la fuente, la semifinal de “GH DÚO” arrancó con la presencia de los llamados jefes 'anticampaña', exconcursantes que volvieron por una noche a la casa de Tres Cantos con el objetivo expreso de intentar que alguno de sus compañeros quedara fuera de la victoria. Así, Carmen Borrego impulsó una campaña en contra de Gloria, Cristina Piaget hizo lo propio con Sandra, Belén Rodríguez se centró en Anita Williams, John Guts argumentó contra Juanpi y Raquel Salazar señaló a Carlos Lozano, utilizando consignas y eslóganes ideados para dejar claro por qué no debían llegar a la final.

La dinámica de la noche viró cuando la organización introdujo un mecanismo inédito: un botón rojo que podía paralizar el proceso de nominaciones. Según consignó la cadena, la primera en acceder a la sala de nominaciones fue Sandra, a quien el presentador Jorge Javier Vázquez explicó dos alternativas: asignar puntos en positivo, eligiendo a quién quería ver en la final, o pulsar el botón, lo que activaría un enfrentamiento directo contra aquella persona a quien considerara que no debía ganar el concurso.

Después de reflexionar, Sandra eligió pulsar el botón rojo, lo que supuso un giro completo en la mecánica del programa. De este modo, se generó un duelo directo entre ella y Carlos Lozano, mientras que automáticamente Anita, Juanpi y Gloria quedaron clasificados como finalistas. De acuerdo con lo publicado por el medio, la concursante justificó su decisión con las palabras: “Hemos venido a jugar, quien no arriesga no gana, no me considero cobarde y tampoco lo voy a ser ahora. Si me tengo que ir a casa lo haré muy agradecida por esta experiencia”.

Este movimiento estratégico no fue conocido de inmediato por el resto de los habitantes de la casa. La noticia se comunicó de forma individual, provocando reacciones de euforia y sorpresa entre quienes iban enterándose de que ya eran finalistas, informó la fuente. La determinación provocó además indignación en Belén Rodríguez, quien expresó su perplejidad ante el hecho de que participaran en la final personas que, en su opinión, no tuvieron protagonismo a lo largo del concurso. "Tengo el top 10 mosqueos de mi vida. No entiendo que Carlos esté jugándose la permanencia en la casa y que se pueda ir. No lo comprendo, no me cabe en la cabeza”, declaró según el medio que documentó los acontecimientos de la gala.

Tras el desenlace de la nominación, Jorge Javier Vázquez solicitó a Carlos Lozano que se dirigiera a la sala de expulsión. Allí, el presentador propició el reencuentro con Sandra, quien ya sabía que su permanencia dependía únicamente de la decisión de la audiencia. Lozano reconoció la audacia de Sandra, comentando: “Bueno, está bien, me gusta la gente valiente. Por lo menos has hecho algo en el concurso, está muy bien, así tenías que haber sido desde el principio”, tal como recogió la fuente original.

La votación final determinó que la audiencia prefería a Carlos Lozano, otorgándole el cuarto lugar en la final. Lozano recibió el resultado con seriedad y agradeció el apoyo recibido. “Gracias a la gente que me ha apoyado hasta el final, estoy muy emocionado. Ha sido muy duro para mí llegar hasta aquí, parece que he estado casi diez años aquí, he tragado mucho, pero estoy bien”, manifestó Lozano ante el público y sus compañeros, de acuerdo con lo reportado.

Por su parte, Sandra aceptó la decisión de la audiencia mostrando gratitud por la experiencia vivida. Así, la lista definitiva de finalistas quedó compuesta por Anita, Juanpi, Gloria y Carlos Lozano, quienes competirán en la final por los 50.000 euros.

El medio que relató la gala también recordó que la final se celebrará el próximo martes 3 de marzo, dos días antes del lanzamiento de “Supervivientes 2026”, según lo anunciado por Jorge Javier Vázquez durante la transmisión. Las expectativas en torno al desenlace de “GH DÚO” aumentaron tras la tensa semifinal, dado que la estrategia y la espontaneidad protagonizaron una de las galas más determinantes, en la que una sola acción redefinió las posibilidades de los concursantes y la experiencia de los espectadores, que verán pronto coronarse a un nuevo ganador del popular formato.