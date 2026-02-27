Roborock lanza en España su nueva gama de robots de limpieza en colaboración con el Real Madrid

El crecimiento de las ventas de Roborock en España durante 2025 ha destacado por un aumento del 196 por ciento en el número de unidades vendidas, según datos presentados por la propia compañía. Este desempeño ha estado acompañado por un incremento del 135 por ciento en el valor de venta en el mismo periodo. Esta evolución positiva ocurre en un contexto de fuerte competencia en el sector tecnológico del hogar, donde las innovaciones y colaboraciones estratégicas resultan determinantes para las marcas. En ese escenario, Roborock ha presentado su nueva gama de robots de limpieza doméstica en alianza con el Real Madrid Club de Fútbol, tal como reportó el medio europeo que cubrió el evento.

La presentación de estos dispositivos tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y reunió figuras relevantes tanto del sector tecnológico como del deportivo, entre ellas el exfutbolista y actual embajador del Real Madrid, Roberto Carlos. Según detalló la empresa y reportaron distintos medios, este lanzamiento se enmarca en un acuerdo mediante el cual Roborock se convierte en socio global oficial del club en la categoría de aspiradoras. Durante el evento, Roberto Carlos celebró la colaboración y declaró: “Es un motivo de alegría, son dos marcas muy grandes”, según consignó la prensa especializada.

El lema escogido para la campaña, “The Greatest Meeting the Greatest” (“Lo mejor se une a lo mejor”), acompañó el despliegue de los modelos Saros 20, Qrevo Curv 2 Flow y Qrevo Edge 2 Pro, los más recientes del catálogo de la compañía. Estas innovaciones ya se habían presentado previamente en la feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas, Estados Unidos. El Regional Manager de Roborock Europa, Ricky Ma, remarcó el peso del mercado español para la firma y destacó el crecimiento logrado, de acuerdo con el reporte de los medios asistentes.

La principal novedad de la línea se centra en el Roborock Saros 20, que incorpora la tecnología de navegación en tres dimensiones StarSight 2.0, la cual permite reconocer hasta 300 tipos de objetos distintos. Esta capacidad busca optimizar la autonomía y eficacia del dispositivo, dado que permite identificar obstáculos mínimos y adaptar las rutinas de limpieza. Además, el robot cuenta con un diseño de perfil ultrafino —7,98 centímetros de altura— y un chasis elevable, denominado AdaptiLift 3.0, que sortea obstáculos de hasta 8,8 centímetros. La potencia de succión, denominada HyperForce, alcanza los 35.000 pascales, notable entre los dispositivos de esta categoría.

Otra de las incorporaciones técnicas relevantes en este modelo es el sistema de fregado apoyado en inteligencia artificial, que emplea la tecnología DirTect. A través de su cámara, el Saros 20 reconoce cada tipo de mancha y adapta los parámetros necesarios para su eliminación efectiva, según explicó el PR Manager de Roborock para España y Portugal, Álvaro Martínez. El dispositivo incluye como accesorio una base RockDock, que automatiza múltiples tareas de mantenimiento: realiza el lavado de la mopa con agua caliente a 100ºC, el secado a 55ºC y el vaciado de polvo que alcanza hasta 65 días, según detalló la compañía y recogió la prensa durante el evento.

En cuanto a la oferta comercial, el Roborock Saros 20 se encuentra disponible a un precio inicial de 1.289 euros hasta el 12 de marzo, fecha a partir de la cual el importe subirá a 1.499 euros, precisa el medio citado.

El segundo modelo introducido en este lanzamiento es el Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Se trata del primer modelo de la firma que equipa una mopa de rodillo, lo cual permite cubrir áreas más extensas de suelo en una sola pasada, gracias a su anchura de 27 centímetros. Dispone además de un protector para el rodillo, pensado para facilitar la transición y limpieza sobre alfombras, y utiliza la tecnología SpiraFlow de autolimpieza continua. Su potencia de succión HyperForce alcanza los 20.000 pascales y cuenta con doble sistema antienredos certificado, diseñado para mantener el rendimiento ante residuos como cabellos y fibras. El Qrevo Curv 2 Flow está disponible a un precio promocional de 699 euros hasta el 12 de marzo, momento en el que pasará a costar 899 euros, según publicó el medio especializado.

El Roborock Edge 2 Pro representa la propuesta de gama media, aunque la compañía sostiene que incorpora características consideradas premium, reportó el medio de comunicación. El dispositivo está equipado con chasis dinámico AdaptiLift, permitiéndole elevarse hasta 10 milímetros. Esto facilita el acceso a alfombras y pisos con obstáculos de hasta 4 centímetros de altura. Al igual que el Saros 20, adopta un perfil ultrafino de 7,98 centímetros para limpiar bajo muebles y utiliza el navegador Retractsense para mejorar la cobertura bajo superficies bajas. La potencia de succión se sitúa en 25.000 pascales y viene provisto de mopas giratorias de alta presión y sistema antienredos, optimizado para bordes y esquinas. Su precio en el mercado se sitúa en oferta en 1.099 euros hasta el 12 de marzo, tras lo cual llegará a los 1.299 euros.

Durante el evento y según consignó el medio, Roborock también adelantó información sobre el modelo F25 ACE Pro, equipado con la tecnología JetFoaming. Esta innovación genera una espuma muy densa, adecuada para eliminar manchas difíciles de una sola pasada y con una potencia de succión de 25.000 pascales. El tanque de agua de este modelo resulta un 35 por ciento más grande respecto a versiones anteriores, y el dispositivo incorpora un rodillo antienredos avanzado con JawScrapers junto con una base de autolimpieza y secado automatizado a alta temperatura. El F25 ACE Pro se comercializa desde el 15 de enero, a un precio oficial de 649 euros.

La alianza entre Roborock y el Real Madrid implica la vinculación de la marca asiática como socio oficial global en la categoría de aspiradoras del club deportivo, posición que fortalece la estrategia de ambas entidades en cuanto a innovación tecnológica y posicionamiento internacional, según expuso la empresa y recogieron distintos medios en el evento realizado en Madrid.