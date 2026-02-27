Reino Unido retira a su personal diplomático de Irán por la crisis de seguridad con EEUU

Las autoridades chinas emitieron una recomendación a sus ciudadanos para que abandonaran Irán "lo antes posible", a consecuencia del reforzamiento del despliegue militar estadounidense en la región. En ese contexto de advertencias internacionales y medidas de precaución, la Embajada británica en Teherán ha detenido sus operaciones presenciales y ahora funciona a distancia. De acuerdo con lo reportado por varias fuentes, incluida la última actualización del Ministerio de Exteriores del Reino Unido publicada por el medio, esta decisión corresponde a la actual situación de seguridad y al riesgo prospectivo de un ataque militar.

Según informó el Ministerio británico y fue reportado por el medio citado, el Gobierno del Reino Unido anunció la retirada temporal de su personal diplomático en territorio iraní. El personal británico ya ha abandonado el país y la misión diplomática atiende sus gestiones mediante formatos remotos ante el incremento de tensiones entre Irán y Estados Unidos, a raíz de las renovadas amenazas bélicas y la incertidumbre sobre las conversaciones en curso respecto al programa nuclear iraní.

Tal como consignó la publicación, la Cancillería del Reino Unido reiteró la recomendación general de no viajar a Irán debido al incremento del riesgo. Además, hizo un llamamiento específico a los ciudadanos británicos presentes en el país para que procedan tomando conciencia de que su seguridad personal podría verse gravemente comprometida. Estas advertencias se suman a las expresadas por otros Estados, que en las últimas semanas han aconsejado evitar los desplazamientos a Irán y buscar rutas de salida en el menor plazo posible.

En el mismo marco, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la zona, mientras el Gobierno de Donald Trump endureció en un principio su postura hacia Irán tras la represión de protestas internas. Con posterioridad, el discurso estadounidense se centró en el programa nuclear iraní, cuya naturaleza pacífica sigue siendo defendida por Teherán. El medio reportó que la desconfianza entre Irán y Estados Unidos se ha visto agravada por los bombardeos estadounidenses e israelíes ejecutados en junio de 2025, que provocaron la muerte de más de 1.100 personas, según las estimaciones divulgadas. Estos ataques se produjeron en un momento clave, en medio de un proceso diplomático orientado a alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, tras la desaparición práctica del pacto firmado en 2015 debido a la salida unilateral de Estados Unidos en 2018, decisión adoptada bajo la presidencia de Donald Trump.

Diferentes países han adoptado medidas similares en relación con su personal diplomático en Irán y mantienen actualizaciones constantes a sus ciudadanos respecto a los riesgos existentes. La continua escalada entre Irán, Estados Unidos y actores regionales mantiene en una situación de incertidumbre a las representaciones extranjeras y a las personas foráneas residiendo temporal o permanentemente en Irán. El medio detalló que, pese a las presiones internacionales y la amenaza militar, las autoridades iraníes expresan su disposición a continuar la actividad nuclear estrictamente con fines pacíficos, aunque ha manifestado desconfianza ante la posibilidad de reactivar el diálogo con Washington en el corto plazo.

Este anuncio del Ministerio británico se inscribe en un contexto de crisis diplomática regional y tensión creciente, en el que la seguridad del personal internacional en Irán ha pasado a ser un asunto prioritario para varios gobiernos. La evacuación temporaria del personal diplomático británico y el cambio a modos de operación remotos subrayan la gravedad de la situación, recogiendo el sentir de otras cancillerías y organismos que ven en la región un escenario de potencial escalada militar. Al mismo tiempo, el despliegue de recomendaciones a la población extranjera para salir del país refleja la magnitud e inmediatez del riesgo percibido, en un marco de negociaciones frágiles y capacidad limitada de las misiones diplomáticas para garantizar protección integral a sus nacionales.

El medio concluyó que la postura del Gobierno del Reino Unido responde de manera directa al deterioro del escenario de seguridad, vinculado tanto a los episodios recientes de violencia en Irán como a la volatilidad de las pláticas nucleares internacionales. La evolución de las próximas semanas resultará determinante para la suerte de las representaciones diplomáticas y nacionales extranjeros en territorio iraní, de modo que persisten las advertencias y la vigencia de la política de evacuación preventiva.