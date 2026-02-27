OpenAI capta 93.175 millones en una ronda récord con participación de Amazon, Nvidia y SoftBank

La apuesta de SoftBank, Amazon y Nvidia por OpenAI ha superado ampliamente los niveles previos de inversión en el sector tecnológico, marcando un nuevo máximo histórico en el financiamiento a compañías de inteligencia artificial. Según informó el medio de referencia, OpenAI, desarrolladora del conocido modelo ChatGPT, ha logrado reunir 110.000 millones de dólares (93.175 millones de euros) en una ronda de financiación que involucra a los principales actores globales de la nube, la computación avanzada y la inversión estratégica. Este movimiento sitúa la valoración de la empresa en cifras sin precedentes y refuerza su capacidad de expansión internacional a través de alianzas con empresas líderes en tecnología e infraestructura.

De acuerdo con lo publicado por la fuente original, la llamada “ronda récord” otorga a OpenAI una valoración “previa al dinero” (pre-money) de 730.000 millones de dólares (618.350 millones de euros). Una vez incorporados los fondos captados, el valor de la compañía se eleva hasta los 840.000 millones de dólares (711.525 millones de euros). La ronda de inversión incluye aportes confirmados de 50.000 millones de dólares (42.351 millones de euros) por parte de Amazon, así como 30.000 millones de dólares (25.412 millones de euros) de SoftBank y otros 30.000 millones de dólares por parte de Nvidia. OpenAI precisó que la operación aún admite la posible adhesión de otros inversores institucionales conforme avance el proceso.

En comparación con ciclos anteriores de financiamiento, este volumen marca un salto significativo. Según detalló la publicación, casi triplica los 40.000 millones de dólares (33.882 millones de euros) que la firma había recaudado en marzo de 2025, cuando la valoración de la empresa rondaba los 300.000 millones de dólares (254.116 millones de euros). El incremento refleja tanto la creciente relevancia del sector de la inteligencia artificial como el atractivo del modelo de negocio y la capacidad de producción de OpenAI.

El acuerdo estratégico más relevante involucra a Amazon, que ha fijado una inversión total de 50.000 millones de dólares en OpenAI. Esta cifra se distribuirá mediante una inversión inicial de 15.000 millones de dólares (12.705 millones de euros), seguida por otros 35.000 millones (29.646 millones de euros) en los meses venideros, siempre supeditados al cumplimiento de determinadas condiciones. Tal como consignó el medio, el pacto ampliado entre las dos empresas contempla también la creación, junto a Amazon Web Services (AWS), de un entorno de ejecución impulsado por modelos desarrollados por OpenAI. Esta infraestructura estará disponible en la plataforma Amazon Bedrock y permitirá a los clientes empresariales de AWS desplegar aplicaciones y asistentes de IA generativa en entornos de producción.

La alianza empresarial alcanza igualmente el ámbito del suministro de servicios en la nube, ya que AWS se transforma en el proveedor exclusivo mundial para la distribución de OpenAI Frontier. La colaboración plurianual entre ambas partes, que anteriormente se valoraba en 38.000 millones de dólares (32.188 millones de euros), se eleva con este acuerdo hasta los 100.000 millones de dólares (84.705 millones de euros) a lo largo de un período de ocho años. Adicionalmente, se ha estipulado el compromiso de OpenAI para consumir cerca de 2 gigavatios de la capacidad de Trainium de AWS, energía que se destinará a satisfacer la demanda operativa de soluciones como Stateful Runtime y Frontier, entre otras cargas de trabajo avanzadas.

Según declaraciones recogidas en la fuente original, OpenAI considera que este acuerdo implica una reducción de costes y un aumento en la eficiencia para producir inteligencia a gran escala. Adicionalmente, la estructura negociada garantiza capacidad operacional a largo plazo, al tiempo que ambas partes colaboran en el desarrollo e implementación de microprocesadores y silicio diseñados específicamente para el ecosistema tecnológico ampliado de OpenAI. De este modo, usuarios y empresas podrán acceder a herramientas de inteligencia artificial avanzadas sin requerir la gestión directa de la infraestructura subyacente.

El CEO y cofundador la compañía, Sam Altman, expresó: “OpenAI y Amazon comparten la convicción de que la IA debe presentarse de forma práctica y realmente útil para las personas. Combinar la inteligencia de OpenAI con la infraestructura y el alcance global de Amazon nos permite poner una IA potente al alcance de empresas y usuarios a escala real”.

Otro componente crucial de esta expansión financiera y operativa radica en la profundización de los vínculos con Nvidia. De acuerdo con los detalles publicados, la colaboración ahora abarca la utilización de 3 gigavatios de capacidad de inferencia dedicada, además de 2 gigavatios adicionales de entrenamiento, todo ello a través de los sistemas Vera Rubin. Estas plataformas de alto rendimiento se sustentan en las arquitecturas Hopper y Blackwell, que ya funcionan en consorcio con otros grandes proveedores de la nube como Microsoft, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y CoreWeave.

OpenAI señaló: “En conjunto, esta expansión de capital e infraestructura fortalece nuestra capacidad para entrenar e implementar modelos de vanguardia a escala global”. La afirmación pone de manifiesto la relevancia estratégica de estas alianzas, donde el acceso a recursos de cómputo, tecnología y talento son considerados factores determinantes en la carrera por mantener el liderazgo en inteligencia artificial.

El reciente hito de recaudación de fondos ocurre poco después de la ronda de financiación de Anthropic, otra ‘startup’ ligada al desarrollo de IA conversacional a través de su chatbot Claude. El medio de referencia reportó que Anthropic consiguió captar 30.000 millones de dólares (25.412 millones de euros) en su proceso de financiación más reciente, lo que supuso elevar su valoración hasta los 380.000 millones de dólares (321.880 millones de euros). La comparación permite dimensionar el alcance de la ronda de OpenAI y su posición dominante dentro del sector.

La estructura de las inversiones y colaboraciones anunciadas ofrece a OpenAI las condiciones necesarias para afrontar el incremento de la demanda global por servicios de inteligencia artificial, además de fortalecer la oferta de productos y plataformas para clientes empresariales, startups y consumidores finales. La suma de recursos, infraestructura y acuerdos estratégicos sitúa a la compañía como un actor con capacidad reforzada para operar a gran escala y consolidar su influencia en el desarrollo de herramientas avanzadas de IA en todo el mundo.