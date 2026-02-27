La 40 edición de los Premios Goya se celebra mañana en Barcelona con la pugna entre 'Los Domingos' y 'Sirat'

El cine español celebrará este sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y tampoco estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La 40 edición, que tendrá lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales. Más de 60 profesionales entregarán 'cabezones'.

KARLA SOFÍA GASCÓN ENTREGARÁ PREMIO

Entre los entregadores destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por tuits pasados de corte racista, pese a que la cinta que protagonizaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea. También entregará premio la futbolista del F.C. Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

Por otro lado, cinco asociaciones propalestinas (Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) han enviado un argumentario y chapas con el mensaje 'Free Palestine' a los nominados y presentadores y les han animado a alzar la voz. "Si quieres y puedes, exige un embargo de armas a Israel y ruptura total de relaciones con Israel", han pedido para lanzar el lema "¡Viva Palestina libre!".

NOMINADOS

'Los Domingos' con trece nominaciones es la película que más candidaturas ha logrado, seguido de 'Sirat' con once, 'Maspalomas' con nueve, 'La Cena' con ocho y 'Sorda' y 'El Cautivo' con siete nominaciones.

Las películas que repiten nominación a Mejor Dirección y a Mejor Película son 'Los Domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'. Por el 'cabezón' a Mejor Película competirán 'La Cena', 'Los Domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda'. A Mejor Dirección optarán Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de Soledad'.

En la categoría de Mejor Película Documental, Albert Serra logra la nominación con 'Tardes de Soledad', junto con Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio', Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', Álvaro Longoria por 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' y Gaizka Urresti por 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'.

Entre las nominaciones destaca la de Víctor Manuel, que afronta su primera nominación por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a Mejor Canción Original por 'La Cena'. El cantante recordó en una entrevista con Europa Press que durante su trayectoria ya había hecho algunas canciones para el cine, pero "cuando no existían los Goya".

La gala de los Goya contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano y Rigoberta Bandini, que también se subirá al escenario para actuar.

SUSAN SARANDON, GOYA INTERNACIONAL

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.

La Academia le otorga esta reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Ella recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

LA 40 EDICIÓN, SIN "CLARA FAVORITA"

Actores y directores españoles reconocen que no tienen una "clara favorita" para la 40 edición entre 'Los Domingos' y 'Sirat' y ensalzan otras películas como 'Sorda', 'Maspalomas' o 'Ciudad sin sueño'.

Por ejemplo, la cineasta Isabel Coixet, que ha ganado ocho 'cabezones' en su trayectoria profesional, ha destacado en declaraciones a Europa Press que en 2025 el cine español ha logrado una cosecha "extraordinaria" y afirma que 'Los Domingos' "por supuesto" es una gran película, pero también lo es 'Sirat', 'Maspalomas' o 'Ciudad sin sueño', primera película de Guillermo Galoe.

"A cualquier película que le den el Goya se lo merecerá", ha asegurado Coixet en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Tres Adioses'.

Por su parte, Belén Rueda, que ha ganado un Premio Goya, también confiesa que 'Los Domingos' le gustó mucho, igual que 'Maspalomas'. "Todas las interpretaciones de 'Los Domingos' y de 'Maspalomas' son maravillosas. Vaya trabajo tan bueno que han hecho. Son temas muy delicados y de los que se tiene que hablar", afirma.

La actriz destaca que entre las nominadas a los Goya hay películas "muy diferentes unas de otras". "Es una maravilla porque son conceptos diferentes", subraya en una entrevista con Europa Press, por su última película 'El vestido'. Otro actor cuestionado por su favorita ha sido Francesco Carril. El actor que acaba de presentar 'Tres Adioses' coincide con Belén Rueda al apostar por 'Los Domingos' y 'Maspalomas', aunque su favorita es la cinta de Alauda Ruiz de Azúa.

"Yo he disfrutado 'Los Domingos' y fue una película que me conmovió profundamente. Algo que también me ocurrió con 'Maspalomas', pero me quedo con la de Alauda porque te pone delante un conflicto para que tú te hagas preguntas, pero no impone", asegura el actor que también destaca 'Tardes de Soledad', de Albert Serra. "Es una película que también me generó eso", apunta.

En el caso de la cineasta María Ripoll, que entregará un galardón en los Goya, ha asegurado con motivo del estreno 'El fantasma de mi mujer', que este año no tiene una "clara favorita", pero ha destacado 'Sorda' y ha señalado que está "contenta porque están triunfando bastante las comedias, como 'La Cena'".