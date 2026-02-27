El piloto Perico Durán publica una guía para superar el miedo a volar: "El conocimiento es poderosísimo contra el miedo"

El comandante de vuelo Perico Durán considera que la paternidad representa una de las causas más habituales de la aparición repentina del miedo a volar entre muchas personas. Según detalló Europa Press, Durán señala que, desde una perspectiva biológica, tener hijos suele situar a los padres en un estado de alerta acentuada respecto al entorno, lo que eleva el nivel de ansiedad y puede desencadenar temor a los vuelos, aunque la persona no lo haya experimentado previamente. El piloto argumenta que este cambio radica en una preocupación adicional: “Ya no es que tú mueras en el vuelo, sino que dejas a una persona sin tu presencia, una persona que te necesita”.

A partir de esta observación, el comandante Durán ha publicado una guía que aborda cómo superar el miedo a volar. El libro, resultado de veinticinco años de experiencia como comandante de Airbus A320, recopila su labor respondiendo a miles de consultas sobre aviación y las inquietudes más frecuentes de pasajeros con aerofobia, según consignó Europa Press. Durán describe la publicación como “la continuación natural” de un esfuerzo de divulgación iniciado en redes sociales y que, según expresó, experimentó un crecimiento notable durante la pandemia.

De acuerdo con Europa Press, la obra incluye treinta y dos “mantras antimiedo” diseñados para enfrentar la ansiedad asociada a los vuelos. Durán subraya la influencia que ejerce el conocimiento en la reducción de temores: “El conocimiento es una herramienta poderosísima contra el miedo a volar. Como entiendes cómo funciona todo, no hay hueco para que nuestro cerebro llene esos vacíos de incertidumbre”. El comandante afirma que uno de los principales retos es la imagen distorsionada que muchas personas mantienen acerca de la seguridad de la aviación.

En entrevista recogida por Europa Press, el piloto advierte que la percepción sobre los riesgos en los vuelos suele partir de casos excepcionales altamente difundidos: “Todo el mundo acaba hablando del avión que se había estrellado y yo dije, pues voy a hablar de los otros cuarenta millones que cada año no se estrellan”. Según su experiencia, alrededor del cuarenta por ciento de la población experimenta algún nivel de ansiedad al volar, fenómeno que atribuye en parte a la proliferación de contenido sensacionalista en plataformas digitales.

El comandante enfatiza que los algoritmos de las redes sociales pueden fomentar la aerofobia, ya que priorizan videos o publicaciones que presentan situaciones de pánico a bordo. “No es lo mismo que una persona te diga que volar es muy seguro a que te pongan un vídeo que diga ‘pánico en el vuelo’”, sostuvo, señalando que este tipo de material tiende a viralizarse y a generar en los usuarios una sensación de indefensión, reportó Europa Press.

Durán identifica en su libro otros factores que inciden en la aparición del miedo a volar, como la transmisión de ansiedad por parte de familiares o acompañantes, la exposición a documentales sobre accidentes aéreos, la vivencia de episodios de ansiedad en diferentes contextos, así como experiencias negativas previas, incluidas turbulencias severas o aterrizajes de emergencia. Insiste en la necesidad de discriminar entre nervios, ansiedad, miedo, pánico y fobia. “Es importante ponerle nombre a lo que tienes para empezar a poder trabajar a la hora de vencerlo”, declaró a Europa Press, advirtiendo que calificar como “pánico” o “fobia” estados que son en realidad nervios o ansiedad puede hacer que el problema se perciba como mucho más difícil de afrontar.

Dentro de la guía, uno de los capítulos se dedica a la turbulencia, señalada como la inquietud más extendida entre quienes temen volar y, al mismo tiempo, una de las más infundadas en relación al riesgo real. Durán remarca: “Nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente con víctimas por turbulencia”. Explica que la falta de información sobre los límites estructurales de los aviones genera la impresión errónea de que la aeronave entra en una situación fuera de control cuando atraviesa turbulencias.

El comandante recomienda a quienes sufren de aerofobia intentar no evitar los vuelos. Explica que suspender un viaje produce un alivio momentáneo, lo que puede interpretarse como señal de que el peligro era real, reforzando así el miedo a largo plazo. “Aunque pueda resultar contraintuitivo, el hecho de enfrentarte otra vez a un avión, lejos de impedirte superarlo, te va a ayudar”, apunta citado por Europa Press. Añade que el miedo a volar se aprende y, si se aprende, también puede desaprenderse, una convicción que se basa en los numerosos casos que ha atendido.

El piloto también sostiene que las estrategias para vencer la aerofobia, como el control de la ansiedad, la revisión de creencias limitantes y la gestión de pensamientos intrusivos, suelen beneficiar en otras áreas de la vida, según indicó Europa Press. Durán concluye que, en muchas ocasiones, el proceso de superar este miedo implica un cambio en la persona que afronta el reto, más allá de la superación del propio temor.