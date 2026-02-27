Agencias

El OIEA anuncia un "alto el fuego local" para reparaciones en una línea de suministro a la central de Zaporiyia

Guardar

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un nuevo "alto el fuego local" para permitir trabajos de reparación de una de las líneas de suministro de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Esta en vigor otro alto el fuego local mediado por el OIEA para permitir el restablecimiento del suministro eléctrico de reserva de 330 kilovatios a la central nuclear de Zaporiyia", ha dicho el organismo.

Así, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha destacado que "se están realizando actividades de desminado para garantizar el acceso seguro de los equipos de reparación", según un mensaje de la agencia a través de sus redes sociales.

La gestora de la central nuclear ha confirmado en un comunicado que "han empezado los trabajos de reparación y restauración para garantizar la operabilidad de la línea de suministro Ferrosplavnaya-1" después de la entrada en vigor del citado alto el fuego.

En este sentido, ha subrayado que "los acuerdos a tal efecto han sido alcanzados con la participación del director general del OIEA, Rafael Grossi", antes de subrayar que la central "sigue recibiendo suministro a través de la línea de respaldo Dneprovskaya". "La situación de radiación en la central y sus alrededores es normal", ha zanjado.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central --controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra--, provocando diversos cortes del suministro eléctrico, lo que ha generado preocupaciones por el riesgo de un accidente nuclear en las instalaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU ofrece recompensas de unos 4,2 millones de euros por dos "jefes de plaza" del Cártel de Sinaloa

La justicia estadounidense impulsa la búsqueda de René y Alfonso Arzate García, líderes ligados al tráfico de drogas en Tijuana, ofreciendo sumas millonarias a quienes entreguen datos clave para su captura y procesamiento, según el Departamento de Estado

EEUU ofrece recompensas de unos

Montero dice que el diálogo con Junts "es posible" tras la caída del 'escudo social' y estudiará ahora cómo aprobarlo

Montero dice que el diálogo

Tim Cook confirma una semana de lanzamientos para Apple que comenzará el próximo lunes 2 de marzo

El director ejecutivo de la compañía anticipó que a partir del lunes comenzarán a dar a conocer varias innovaciones, entre ellas se prevén novedades sobre iPhone, iPad y nuevas funciones de inteligencia artificial resultado de su alianza con Google

Tim Cook confirma una semana

El Idibell impulsa el primer programa en España de investigación de enfermedades raras en adultos

El Idibell impulsa el primer

Block, la 'fintech' de Jack Dorsey, despedirá a "casi la mitad" de su plantilla en su apuesta por la IA

Jack Dorsey confirma que la compañía iniciará una drástica reducción de personal, afectando a más de 4.000 empleados, al reorganizar sus operaciones para priorizar el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial y responder a tendencias del sector

Block, la 'fintech' de Jack