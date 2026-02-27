El OIEA anuncia un "alto el fuego local" para reparaciones en una línea de suministro a la central de Zaporiyia

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un nuevo "alto el fuego local" para permitir trabajos de reparación de una de las líneas de suministro de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Esta en vigor otro alto el fuego local mediado por el OIEA para permitir el restablecimiento del suministro eléctrico de reserva de 330 kilovatios a la central nuclear de Zaporiyia", ha dicho el organismo.

Así, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha destacado que "se están realizando actividades de desminado para garantizar el acceso seguro de los equipos de reparación", según un mensaje de la agencia a través de sus redes sociales.

La gestora de la central nuclear ha confirmado en un comunicado que "han empezado los trabajos de reparación y restauración para garantizar la operabilidad de la línea de suministro Ferrosplavnaya-1" después de la entrada en vigor del citado alto el fuego.

En este sentido, ha subrayado que "los acuerdos a tal efecto han sido alcanzados con la participación del director general del OIEA, Rafael Grossi", antes de subrayar que la central "sigue recibiendo suministro a través de la línea de respaldo Dneprovskaya". "La situación de radiación en la central y sus alrededores es normal", ha zanjado.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central --controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra--, provocando diversos cortes del suministro eléctrico, lo que ha generado preocupaciones por el riesgo de un accidente nuclear en las instalaciones.