El Manchester City que empieza a despertar

Londres, 27 feb (EFE).- Después de la peor temporada desde la llegada de Pep Guardiola, este Manchester City es otro. El equipo inglés ha invertido unos 500 millones desde el pasado enero para revertir su dinámica y ahora es candidato a todo. Se enfrentará al Real Madrid en plena lucha por el póker de títulos y con una cara muy distinta a la del año pasado.

El triunfo de los 'Blancos' el año pasado, apoyado por una dramática victoria en el Etihad y un 'hat trick' de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu sirve de poco esta temporada al Real Madrid, que se medirá a un City prácticamente nuevo.

Pep Guardiola dejó ir en verano a vacas sagradas como Ilkay Gündogan, Kyle Walker, Ederson y Kevin de Bruyne y fichó juventud como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y James Trafford, además de un Gianluigi Donnarumma cuyos reflejos convencieron al técnico español para dar salida a un Ederson mejor con los pies, pero menos salvador en momentos importantes. Estas incorporaciones, junto a las de Abdukodir Khusanov, Nico González y Omar Marmoush, renovaron la plantilla, le dotaron de hambre y dieron una profundidad con la que volver a luchar por todo tras un año en blanco.

Además, este invierno, para solucionar la crisis de lesiones en defensa ficharon a Marc Guéhi, uno de los mejores centrales de la categoría, y en ataque Antoine Semenyo, un futbolista que desde el inicio ha dado sus frutos con cinco goles en diez partidos.

Y los 'Sky Blues' lo han conseguido. A finales de febrero están a cinco puntos del Arsenal con un partido menos, habiendo reducido la distancia de nueve que tuvieron los 'Gunners' hace una semanas, son finalistas de la Copa de la Liga (22 de marzo contra el Arsenal), están en quinta ronda de la FA Cup y se jugarán contra el Real Madrid un puesto en los cuartos de final de la Champions.

Tanto la profundidad de plantilla como las opciones de Guardiola son la principal diferencia respecto al año pasado. El español ha variado entre un equipo más conservador, con Reijnders como titular, como con otro más variado con el impredecible y creativo Cherki.

El francés es uno de los ases ocultos de Guardiola esta campaña, porque muchas veces, pese a merecerse ser titular, parte desde el banquillo para destruir encuentros con su magia en las segundas mitades.

Erling Haaland, pese a la dependencia que parece existir en torno a sus goles, sigue siendo letal y ha marcado 29 goles en 38 partidos esta temporada, sin contar sus excelentes cifras con Noruga.

La aparición de Marc Guéhi en el centro de la defensa también es otro punto positivo, y el inglés, ex del Crystal Palace se ha ganado la titularidad desde el inicio. Su presencia junto a Rúben Dias es indiscutible, como también lo es la de Nico O'Reilly en el lateral izquierdo o como volante. El canterano, ya internacional con Inglaterra, suma seis goles esta temporada y, a sus 20 años, es el último gran descubrimiento de Guardiola.

Por su parte, Donnarumma ha demostrado ser una mejoría de Ederson. No con los pies, pero sí con sus apariciones en los momentos importantes. La semana pasada, sin ir más lejos, salvó dos puntos contra el Newcastle United con una estirada en el tiempo de descuento.

Uno de los principales puntos débiles de este equipo está en el lateral derecho, ya que desde la salida de Walker no cuentan con un especialista ahí. Guardiola ha reconvertido a Matheus Nunes, al que no considera suficientemente inteligente para jugar como centrocampista, y al polivalente Rico Lewis, pero ninguno de ellos es un especialista en defensa y aportan más en ataque y en la creación de juego que a la hora de parar a los extremos rivales.

Rodrigo Hernández está poco a poco mejorando y alcanzando su mejor nivel, pero aún no es el futbolista que ganó el Balón de Oro. La lesión de rodilla del año pasado ha traído secuelas en forma de problemas físicos que lastró sus primeros seis meses de esta temporada y, aunque ya lleva bastantes semanas sin dolencias musculares, Guardiola le cuida para la que sabe que es la parte más importante del año, tanto con el City como con la selección española. Nico González ha sido un sustituto de garantías, pero está lejos del nivel de Rodri.

La Haaland dependencia. No gusta en el vestuario del City que se hable en estos términos, pero lo cierto es que el City, cuando no marca el noruego, tiene muchos más problemas para ver gol. Tras los 29 goles del noruego, el segundo máximo goleador es Phil Foden con diez, pero el inglés no ve puerta desde mediados de diciembre. Solo Haaland y Foden alcanzan los dobles dígitos de dianas en este equipo.

El calendario es otro de las amenazas a este City, que peleará la Premier League hasta el final, tiene una final de Copa de la Liga el 22 de marzo y sigue inmerso en la FA Cup, con un duelo contra el Newcastle United después de la eliminatoria contra el Real Madrid.

Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Reijnders, Silva; Semenyo, Haaland y Foden.

Manuel Sánchez Gómez