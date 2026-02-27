EEUU cuenta dos nacionales entre los individuos de la embarcación envuelta en un tiroteo en aguas de Cuba

El propietario de la embarcación involucrada en el tiroteo en aguas territoriales de Cuba notificó a las autoridades que un empleado habría sustraído el barco sin autorización, según informó Europa Press. Las pesquisas en curso buscan precisar el desarrollo de los hechos que condujeron al enfrentamiento con fuerzas cubanas, mientras la diplomacia estadounidense y cubana intercambian detalles sobre la identidad y la situación legal de los tripulantes.

Europa Press reportó que un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que, entre las diez personas a bordo del navío, al menos dos poseían ciudadanía estadounidense, y una tercera contaba con visado K-1, una modalidad destinada a ciudadanos extranjeros prometidos con alguien de nacionalidad estadounidense. La misma fuente señaló que algunos de los demás ocupantes podrían ser residentes legales permanentes en Estados Unidos.

El incidente, en el que hubo varios muertos y heridos, incluye en su lista de víctimas fatales a los ciudadanos identificados como Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña y Roberto Álvarez Ávila, conforme a un comunicado oficial divulgado por el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Fernández de Cossío especificó los nombres de todos los ocupantes involucrados: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. De las personas heridas, Amijail Sánchez González y Leordán Cruz Gómez forman parte, según el Gobierno cubano, de una lista compartida con Estados Unidos de individuos buscados por La Habana bajo cargos de “actos de terrorismo”.

El informe del viceministro destacado por Europa Press precisó que las autoridades cubanas solicitaron formalmente a Washington información detallada sobre los involucrados. En el mismo comunicado, se describió que la embarcación transportaba numerosos elementos armamentísticos, entre ellos fusiles de asalto, cócteles molotov, equipos de asalto, chalecos antibalas, bayonetas, prendas de camuflaje y municiones de diferentes calibres.

La versión oficial del Gobierno de Cuba, consignada por Europa Press, descarta la posibilidad de que se trate de un suceso aislado. Según Fernández de Cossío, Cuba ha enfrentado “agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años”. El funcionario remarcó que, pese al distanciamiento entre ambos países, las autoridades estadounidenses manifestaron disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con esta operación en aguas cubanas.

La investigación avanza en la revisión de la titularidad del barco, registrado en Estados Unidos, y en la verificación de las alegaciones sobre la sustracción del mismo por parte de uno de los empleados del propietario. Paralelamente, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos mantienen un intercambio de información, con el objetivo de explicar las circunstancias exactas del episodio y clarificar el estatus legal de quienes resultaron involucrados, quienes, según declaraciones de ambas partes recogidas por Europa Press, tendrían diferentes grados de vinculación con la residencia o la nacionalidad estadounidense.

El suceso ha reavivado el intercambio diplomático entre La Habana y Washington sobre cuestiones de seguridad, cooperación judicial e investigaciones de actividades que las autoridades cubanas vinculan con amenazas a la integridad de su territorio. Según reiteró el viceministro Fernández de Cossío en el comunicado reproducido por Europa Press, las autoridades cubanas continúan solicitando apoyo a sus contrapartes estadounidenses para obtener datos adicionales que permitan identificar cabalmente a todas las personas vinculadas con el incidente.

El análisis de los documentos presentados y las versiones recogidas por el medio citado remarcan que la embarcación disponía de materiales considerados de alto riesgo. Tanto la naturaleza de la operación como el perfil de los implicados centran la atención de los investigadores cubanos y estadounidenses. La pesquisa también considera antecedentes previos relacionados con traslados marítimos no autorizados, así como el contexto de las tensiones históricas entre ambos países respecto a incidentes de seguridad ocurridos en la zona marítima compartida.

Durante el seguimiento del caso, Europa Press refirió que la lista de ocupantes, incluida la presencia de buscados por presuntos delitos de terrorismo, añade complejidad a las circunstancias del tiroteo. El papel desempeñado por las autoridades de ambos países será objeto de escrutinio mientras avanza la investigación y se dilucidan los hechos que condujeron al enfrentamiento naval con saldo fatal en las aguas territoriales cubanas.