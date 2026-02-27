EEUU autoriza la salida del "personal no esencial" de su Embajada en Israel por "riesgos de seguridad"

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los empleados de la misión diplomática subrayando la necesidad de abandonar Israel “hoy” en caso de que deseen hacerlo. Esta recomendación directa surge en un contexto de creciente tensión regional y tras la reciente decisión de Washington de reducir el personal diplomático en distintas misiones por motivos de seguridad. Según consignó The New York Times, la instrucción responde a la situación volátil en la región, especialmente después de las amenazas públicas de una posible operación militar estadounidense contra Irán y el aumento de incidentes que han elevado el nivel de riesgo para el personal estadounidense en Oriente Próximo.

De acuerdo con información detallada por el medio citado, el gobierno estadounidense ordenó la salida del “personal no esencial” de su embajada en Israel, cuya sede se encuentra en Jerusalén. Esta medida también involucra a los familiares de quienes laboran en dicha legación. La embajada comunicó que el Departamento de Estado autorizó la salida del personal este mismo viernes debido a riesgos de seguridad, aunque sin especificar cuál es la naturaleza concreta de esas amenazas. Además, indicó que la embajada podría imponer más restricciones a los desplazamientos de sus empleados y familiares a determinadas áreas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania sin previo aviso, si así lo exigen las circunstancias.

En la misma comunicación, la embajada recomendó considerar la salida de Israel mientras existan vuelos comerciales disponibles. A su vez, solicitó a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar cualquier plan de viaje al país alegando el riesgo de posibles actos de terrorismo. Estas advertencias se suman a decisiones similares adoptadas días anteriores, cuando Washington decretó la evacuación de “personal no esencial” y allegados de la misión diplomática en la capital libanesa, Beirut. Esta orden se confirmó tras declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado recogidas por Europa Press, en las que mencionó que la evaluación permanente del contexto de seguridad había llevado a la conclusión de que era necesario mantener solo al personal esencial en esas misiones.

El escenario de tensión se agudizó tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que planteó la posibilidad de un “ataque limitado” contra Irán. Esta amenaza buscó influir en las negociaciones entre ambas naciones, cuyo último encuentro se celebró en Ginebra bajo la mediación de Omán. El gobierno iraní respondió catalogando cualquier acción militar como un “acto de agresión” y advirtió que actuaría con una respuesta militar “decisiva” en caso de ataque estadounidense. Trump encuadró sus advertencias en el seguimiento del programa nuclear iraní, sobre el cual Teherán insiste en su naturaleza pacífica. No obstante, el programa sufrió importantes daños tras los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que ocasionaron la muerte de más de 1.100 personas en Irán.

Tal como publicó The New York Times, la posición de Irán respecto a reiniciar el diálogo diplomático con Washington se complicó tras los mencionados ataques. La ofensiva se produjo en medio de las negociaciones de un nuevo acuerdo nuclear, proceso iniciado para establecer un entendimiento similar al sellado en 2015. Este primer acuerdo nuclear perdió vigencia tras la retirada unilateral de Washington en 2018, decisión tomada por la propia administración Trump.

El Departamento de Estado estadounidense ha reiterado que la vigilancia sobre la evolución del contexto de seguridad en la región se mantiene de manera constante y que las decisiones de reducción de personal buscan minimizar las amenazas potenciales a los ciudadanos estadounidenses en el exterior. La embajada en Jerusalén ha recordado que, además de las restricciones al personal, se mantienen vigentes las alertas sobre desplazamientos a áreas específicas tanto dentro como en las inmediaciones de la ciudad, así como a partes de Cisjordania, donde la situación es especialmente volátil.

En cuanto a las recomendaciones de viaje, la embajada estadounidense en Israel ha reforzado los llamados para que los ciudadanos estadounidenses reconsideren la realización de cualquier viaje hacia el país mientras perduren las amenazas de seguridad. En el texto emitido este viernes, la sede diplomática ha subrayado la importancia de aprovechar la disponibilidad de vuelos comerciales mientras estos sigan operando normalmente.

El contexto general que rodea la decisión del gobierno estadounidense involucra tanto la reactivación de hostilidades militares como la persistencia de la incertidumbre diplomática entre Estados Unidos e Irán, en un momento en que ambos países se encontraban tratando de reiniciar las conversaciones nucleares. El incremento del despliegue militar estadounidense en la región y las advertencias públicas desde la presidencia estadounidense han contribuido a elevar los niveles de alerta entre los ciudadanos estadounidenses y el personal diplomático desplegado en Medio Oriente, según reportó The New York Times.

La situación diplomática permanece tensa y sujeta a cambios, con nuevas instrucciones para el personal y la comunidad estadounidense en Israel previstas según la evolución de los acontecimientos sobre el terreno, en particular ante la posibilidad de escaladas en la confrontación militar o nuevos incidentes de seguridad que pongan en peligro la integridad de los empleados y sus familias.