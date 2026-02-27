Cuadro de competición

Redacción deportes, 27 feb (EFE).- Cuadro de octavos de final de la Liga de Campeones y futuros emparejamientos hasta la final:
5. PSG (FRA) - Chelsea (ING)
3. Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)
7. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)
1. Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER)
6. Newcastle (ING) - Barcelona (ESP)
4. Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING)
8. Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)
2. Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)
- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):
1. Ganador 5 - Ganador 3
2. Ganador 7 - Ganador 1
3. Ganador 6 - Ganador 4
4. Ganador 8 - Ganador 1
- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):
1. Ganador 1 - Ganador 2
2. Ganador 3 - Ganador 4
- Final, en Budapest (30 de mayo):
Ganador 1 - Ganador 2
