(AMP) Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Un portavoz de la Comisión Europea precisó que el proceso para la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur podría llevar aproximadamente dos meses, tras el intercambio de notas verbales entre las partes que establecería oficialmente la voluntad de iniciar la aplicación temporal del pacto. Según reportó Europa Press, esta notificación constituye el primer paso administrativo luego de que Uruguay y Argentina concluyeran sus respectivas ratificaciones, hecho que activa el procedimiento desde el lado europeo.

Tal como publicó Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que la decisión de avanzar con la implementación provisional responde directamente al ritmo de las ratificaciones sudamericanas. El proceso quedó habilitado luego de que los gobiernos europeos dieran luz verde en enero para que Bruselas pudiera poner en marcha la aplicación temporal tan pronto las condiciones fueran favorables. Von der Leyen destacó en su discurso que, tras el largo ciclo de negociaciones iniciado hace casi 26 años, la UE estaba preparada para actuar en el mismo momento en que sus socios del Mercosur completaran los requisitos exigidos por el acuerdo.

Von der Leyen detalló que la entrada en vigor provisional del acuerdo es, por su naturaleza, una medida temporal, ya que su plena ratificación requiere la aprobación posterior del Parlamento Europeo. Según consignó Europa Press, la presidenta subrayó: “De conformidad con los Tratados de la UE, el acuerdo sólo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación”. Añadió la jefa del Ejecutivo comunitario que su equipo proseguirá la colaboración con los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea para asegurar un proceso “fluido y transparente” en el desarrollo de la aplicación provisional.

El inicio de este proceso llega mientras el Parlamento Europeo ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se determine si los términos negociados se ajustan plenamente al Derecho comunitario. Este paso paralizó el proceso de ratificación definitivo, ya que la Eurocámara no tomará una decisión final hasta que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad del pacto. Europa Press informó que Von der Leyen reconoció haber mantenido debates “intensos” con los gobiernos nacionales y los eurodiputados en las semanas previas a su anuncio, en un contexto donde media docena de Estados miembros, incluidos Francia y Polonia, han expresado reservas sobre el acuerdo.

La parte comercial del tratado, bajo la competencia exclusiva de la Unión Europea, puede implementarse provisionalmente siempre que al menos uno de los países del bloque Mercosur lo haya ratificado formalmente. Esa condición se cumplió con la ratificación por parte de Uruguay y Argentina, completada este jueves, según informó Europa Press. Entretanto, Brasil y Paraguay continúan con sus procedimientos internos para la validación del pacto, aunque Von der Leyen se mostró confiada en que ambas naciones formalicen su apoyo en breve, lo que fortalecería aún más la plataforma de colaboración interregional.

Entre los aspectos más destacados del acuerdo figura la apertura de un mercado conjunto de 720 millones de personas, con la eliminación de considerables barreras arancelarias y el establecimiento de un marco regulatorio dirigido a fomentar el flujo comercial entre ambas regiones. Von der Leyen resaltó, durante su intervención sin preguntas en Bruselas, que la alianza permitirá recortar “miles de millones de aranceles” y potenciar el crecimiento económico tanto en la Unión Europea como en los países sudamericanos.

Europa Press remarcó el carácter estratégico del tratado, considerado por la presidenta de la Comisión como uno de los acuerdos comerciales más significativos de la primera mitad del siglo XXI. Von der Leyen lo presentó como una herramienta para la resiliencia y el crecimiento económico, así como una oportunidad para fortalecer el futuro de Europa mediante la diversificación de socios. Sostuvo que el pacto representa una plataforma para la cooperación política con socios que comparten una visión común sobre apertura, cooperación y gobernanza basada en reglas.

El acuerdo también implica el establecimiento de la confianza entre ambas regiones y posiciona al bloque europeo como un actor relevante en un escenario de competencias económicas globales crecientes. Según las palabras de Von der Leyen recogidas por Europa Press, la ratificación ágil por parte de Argentina y Uruguay refleja tanto la confianza como el interés de los países sudamericanos por participar activamente en la consolidación del nuevo marco de relaciones, que abarca aspectos políticos y comerciales tras décadas de negociaciones.

El calendario concreto para la puesta en marcha provisional del acuerdo se mantiene aún sin fecha definitiva. Sin embargo, los portavoces comunitarios aseguran que, una vez finalizado el intercambio de notificaciones oficiales previstos por el tratado, se activará la cuenta atrás de unos dos meses antes de que comiencen a aplicarse las disposiciones pactadas. El consentimiento final para la plena aplicación dependerá de la resolución del Tribunal de Justicia y de un posterior voto afirmativo del Parlamento Europeo, instancias que podrían influir en el ritmo del proceso.

Europa Press puntualizó que el acuerdo de libre comercio firmado en enero incluye compromisos tanto comerciales como políticos, conformando un nuevo marco de relación bilateral que sale adelante pese a las objeciones señaladas desde algunos sectores agrícolas europeos y de varios países miembros. La aprobación parlamentaria restante solo permitirá aceptar o rechazar el contenido negociado, sin margen para introducir modificaciones adicionales.

La Comisión Europea, según manifestó Von der Leyen y reportó Europa Press, seguirá trabajando con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y todos los actores relevantes, con el objetivo de asegurar que la transición a la aplicación temporal del acuerdo se realice en condiciones de transparencia y coordinación institucional. Además, el Ejecutivo comunitario enfatiza que el pacto comercial promoverá un crecimiento económico sostenible y robustecerá la posición de la Unión Europea en el escenario internacional, en colaboración con los países de Mercosur.