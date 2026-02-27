Amigos y activistas recuerdan en Miami a tripulantes muertos tras operativo en Cuba

El testimonio de quienes conocieron personalmente a los tripulantes ha cobrado fuerza en medio de la consternación, señalando que la decisión de viajar a Cuba surgió tras años de frustración por la falta de cambios en el régimen, según detalló la agencia EFE. Esta perspectiva se expresó en la vigilia realizada frente al Café Versailles de Miami, donde reunidos familiares, activistas y representantes del exilio cubano recordaron a los cuatro fallecidos y manifestaron su indignación por el operativo de las autoridades cubanas en aguas de la isla.

De acuerdo con EFE, la concentración se llevó a cabo la noche del jueves en uno de los centros simbólicos del exilio en Miami, tras el suceso en el que una lancha con diez tripulantes fue interceptada en el mar por fuerzas del Gobierno de La Habana. Cuatro de los ocupantes murieron como resultado de la acción de los guardacostas cubanos y los otros seis sufrieron heridas. La reacción de la comunidad incluyó muestras de dolor y denuncias sobre la falta de claridad en los hechos, con varios asistentes subrayando que el acontecimiento aún presenta numerosas incógnitas.

Según publicó EFE, Alberto Rivero Castillo, activista de 60 años y exabogado en Cuba, expresó que, a su parecer, lo ocurrido constituyó “una masacre”. Rivero Castillo subrayó que el enfrentamiento involucró una embarcación pequeña equipada con un solo motor, ocupada por civiles, frente a fuerzas equipadas con armamento pesado. Indicó que solo los sobrevivientes y los agentes participantes conocen la secuencia exacta de los hechos, ya que los fallecidos no pueden dar su versión. El activista recalcó su vínculo personal con varios de los tripulantes, a quienes describió como comprometidos con la causa cubana y participantes activos en actividades políticas y sociales vinculadas al exilio.

Otros asistentes a la vigilia refrendaron que entre los fallecidos y detenidos había miembros de diversas corrientes del movimiento del exilio, incluyendo algunos que sostenían posturas favorables a la llamada “lucha armada”. EFE consignó que, aunque esta opción divide a la comunidad cubana en Miami, los presentes insistieron en que dicha posición política no debe equipararse con la violencia como rasgo personal de los implicados. Un activista que prefirió conservar el anonimato explicó a EFE que los tripulantes eran conocidos por su participación constante en manifestaciones, en redes sociales y en iniciativas comunitarias, describiéndolos como personas pacíficas y dispuestas al diálogo.

Según el testimonio recogido por EFE, la decisión de organizar el viaje hacia Cuba respondió a un sentimiento creciente de agotamiento y desesperanza por la situación en la isla tras años de exilio sin ver avances significativos. El entrevistado destacó la importancia de entender el contexto y evitar juicios simplistas sobre las motivaciones de quienes participaron en el intento, mencionando que esperaban inspirar al pueblo cubano para que pierda el miedo y actúe por el cambio, aludiendo a las protestas del 11 de julio de 2021 como ejemplo reciente.

La agencia EFE recogió también las palabras de Seriocha Fernández Rojas, integrante de la organización Cuba Primero, quien mantuvo relaciones personales con varios de los tripulantes y expresó sentirse entre la impotencia y la tristeza tanto por las muertes y detenciones como por la reacción posterior de ambos gobiernos. Fernández Rojas destacó que, sin importar los desacuerdos internos sobre los métodos para enfrentar al régimen cubano, los hombres que viajaron eran personas convencidas de la necesidad de un cambio para Cuba y comprometidas con la libertad de la isla.

EFE detalló que el Ministerio del Interior de Cuba afirmó que los diez tripulantes que partieron desde la Florida tenían la intención de realizar una “infiltración con fines terroristas”. En contraste, el gobierno de Estados Unidos, país de residencia de todos los implicados, dio inicio a una investigación sobre los hechos. Hasta el momento, se confirmó que cuatro tripulantes fallecieron y seis resultaron heridos como consecuencia de la intervención de las fuerzas cubanas.

La vigilia frente al Café Versailles reunió no solo a familiares y activistas, sino a figuras destacadas del exilio cubano, quienes insistieron en rendir homenaje a quienes consideran protagonistas de la lucha por la libertad de Cuba. Durante el acto, el ambiente se caracterizó por una combinación de dolor, indignación y llamados a esclarecer el incidente ocurrido en aguas cercanas a la isla. Los asistentes reiteraron su demanda de transparencia en torno a lo sucedido y su solidaridad con los afectados y sus familias.

Según consignó EFE, la comunidad cubana en Miami permanece atenta a los avances de la investigación, mientras discute las diferentes estrategias y posturas dentro del exilio sobre cómo enfrentar la situación política en la isla. La diversidad de opiniones y las tensiones internas reflejan la complejidad del contexto, pero los líderes y participantes de la vigilia coincidieron en poner el foco en la necesidad de rendir homenaje a quienes consideran víctimas de la represión y de renovar sus demandas de libertad para Cuba.