UNICEF alerta de que "empiezan a emerger consecuencias muy graves" para los niños por la guerra

La situación de las familias desplazadas en Ucrania implica que los servicios esenciales, como la educación y la atención médica, enfrentan presiones y demandas crecientes, lo que afecta tanto a las comunidades de acogida como a los propios menores. Según detalló Europa Press, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que cerca de 800.000 niños ucranianos han sido desplazados internamente por el conflicto, lo que ha profundizado la crisis de acceso a servicios básicos y ha incrementado la vulnerabilidad de los menores, cuyas consecuencias psicológicas y sociales empiezan a manifestarse con mayor claridad.

De acuerdo con Europa Press, Pablo de Pascual, responsable de la oficina de UNICEF en Dnipró, advirtió que la guerra en Ucrania está provocando situaciones cada vez más graves en la infancia. De Pascual destacó la necesidad de visibilizar el impacto que la prolongada exposición a la violencia, a la inseguridad y al desarraigo está teniendo en los niños, afectando no solo su vida diaria sino también su desarrollo emocional y sus expectativas de futuro. La organización señala que estas consecuencias no se limitan a la línea de frente, sino que se extienden a distintos puntos del país, incluidas grandes ciudades como Kiev, donde numerosos menores tienen dificultades para acceder a agua potable y calefacción, según publicó Europa Press.

UNICEF ha anunciado la implementación de un proceso de adaptación que incluye la repriorización de recursos para asegurar que el apoyo llega a los más vulnerables, un ajuste que obedece en parte a la reducción de ayuda internacional, entre ellas las contribuciones de Estados Unidos. Pablo de Pascual precisó que la organización y sus socios locales han tenido que ajustar sus operaciones y enfocar los recursos para atender de modo más directo a quienes presentan una mayor necesidad, reportó Europa Press.

El Fondo subraya que la ayuda humanitaria internacional se estructura sobre cuatro pilares fundamentales: el desplazamiento y la evacuación, la atención en la línea de frente y la respuesta a los ataques. Según Europa Press, UNICEF ha enfocado sus esfuerzos en ámbitos como el acceso al agua, la educación y los servicios sociales. Además, la organización advierte que la respuesta en Ucrania debe ser flexible ante las variaciones en el nivel de afectación y en las modalidades de operación en distintos puntos del país.

Europa Press informó que las condiciones invernales agravan las dificultades, ya que persisten numerosos cortes de acceso a servicios esenciales. De Pascual subrayó que actualmente este invierno resulta especialmente duro para la población civil, con reiterados problemas para obtener bienes elementales. La situación de los desplazados continuó afectando a 2,5 millones de niños tanto en el interior del país como fuera de sus fronteras, según consigna Europa Press.

El desplazamiento frecuente obliga a muchas familias a buscar refugio en ciudades cercanas con la esperanza de mejorar sus oportunidades económicas y acceder a servicios básicos. Esto a su vez pone a prueba la capacidad de los sistemas educativos, sanitarios y sociales de las comunidades receptoras, lo que lleva a la necesidad de reforzar estos servicios ante la demanda en aumento, según detalló Europa Press.

UNICEF lanzó un llamado específico este año, priorizando el agua y el saneamiento, elementos que se consideran esenciales en medio de un sistema de infraestructuras dañado o sobrecargado. El apoyo a los sistemas de calefacción aparece vinculado al mantenimiento y reparación de servicios para proteger a la población infantil, según publicó Europa Press. La organización identifica además la educación y la protección infantil como áreas prioritarias que requieren una atención continua.

Las repercusiones de la intensificación de los ataques aéreos generan obstáculos adicionales al acceso de los menores a servicios básicos, incluidos la educación y la salud. UNICEF subraya que la violencia no se circunscribe a un área geográfica reducida, sino que se amplía a múltiples zonas del país, haciendo que el trauma acumulado en la infancia alcance a distintas regiones y comunidades, de acuerdo con lo difundido por Europa Press. La organización reafirma la importancia de mantener el flujo de ayuda y el respaldo a las instituciones que atienden a menores afectados por diferentes tipos de secuelas.

Uno de los motivos de preocupación señalados por UNICEF corresponde a los ataques de las fuerzas rusas contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Estos ataques afectan tanto a la producción como a la distribución de electricidad y, en consecuencia, tienen impacto directo en la calefacción doméstica, así como en el funcionamiento de colegios, hospitales y servicios sociales, según publicó Europa Press. Frente a este panorama, UNICEF trabaja en el establecimiento de sistemas alternativos que permitan mantener la prestación de servicios durante las interrupciones, ya sea mediante generadores temporales o reparaciones inmediatas, así como mejoras para incrementar la resiliencia de los sistemas a largo plazo.

Las consecuencias sobre la infancia, según advirtió Pablo de Pascual en declaraciones recogidas por Europa Press, se reflejan en el incremento de casos de depresión y alteraciones en la integración social de los menores, quienes experimentan una acumulación de traumas ligada a la experiencia de la guerra. UNICEF sostiene que el sostenimiento de la ayuda internacional y la atención especializada resultan imprescindibles para asegurar que los derechos y necesidades de los niños ucranianos no queden desatendidos, en tanto las cicatrices físicas y psicológicas del conflicto configuran un reto de largo plazo para el futuro de la infancia en Ucrania.