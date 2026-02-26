Nothing lanzará el 5 de marzo los auriculares Headphone (a), con la mayor autonomía de batería en un producto de audio

El modelo Headphone (a) de Nothing presenta como característica más destacada una autonomía de batería que supera la duración de todos los productos de audio anteriores de la marca. Según informó Nothing, este nuevo dispositivo estará disponible a partir del 5 de marzo, fecha en que la empresa realizará una presentación desde su sede en Londres a las 11:30 horas (España peninsular), con retransmisión en directo para audiencias internacionales. El evento se enmarca en la estrategia de la compañía de anticipar innovaciones técnicas y de diseño en sus productos de audio.

De acuerdo con la información difundida por Nothing, estos Headphone (a) se convierten en el segundo modelo de auriculares over-ear que cubren toda la oreja lanzados por la empresa. La expectativa en torno a este lanzamiento se ha centrado principalmente en las mejoras de autonomía, posicionando a estos auriculares como los de mayor duración en el catálogo de la marca hasta la fecha, según detalló la compañía.

En las imágenes de adelanto publicadas por Nothing y recogidas por diversos medios, se observa el color amarillo predominando en el diseño, junto con la identificación clara del modelo. La marca ha señalado este detalle cromático como un elemento distintivo, siguiendo una línea de comunicación visual similar a la empleada recientemente con Phone (4a), su nuevo teléfono inteligente, que se presenta con una carcasa traslúcida disponible en rosa.

El medio que da cuenta del lanzamiento resalta que el aspecto visual y la autonomía de batería constituyen los principales focos de innovación para este nuevo producto. La empresa atribuye al color un papel destacado dentro del diseño, mencionando que en sus palabras, crea "una increíble sensación de profundidad" al combinarse con el acabado transparente, concepto ya presente en otras líneas de dispositivos.

Nothing ha ido posicionando sus lanzamientos mediante eventos globales en directo, acercando de este modo sus nuevos dispositivos a usuarios y medios especializados de diferentes regiones. La compañía anunció que este formato se repetirá en la presentación de los Headphone (a), persiguiendo una mayor proyección internacional de sus productos.

El Headphone (a) suma así otra propuesta al segmento de auriculares over-ear, que representa un área estratégica en la diversificación de la oferta de la empresa. Según publicó Nothing, con este lanzamiento la firma busca consolidar sus innovaciones en términos de autonomía y diseño distintivo, valores que han marcado su estrategia en los productos de audio y telefonía.

La elección de colores novedosos y la insistencia en la autonomía responden a la intención de diferenciarse en el mercado, una línea que Nothing ha subrayado tanto en los avances previos compartidos a medios y usuarios como en las campañas lanzadas para dispositivos anteriores. El producto se integra así dentro de la propuesta de la compañía, que en los últimos meses ha promovido opciones de audífonos y teléfonos con seña de identidad visual y especificaciones técnicas orientadas a la eficiencia energética.

La presentación oficial, programada para coincidir con el lanzamiento global, permitirá a la empresa detallar oficialmente las especificaciones técnicas completas del Headphone (a) y mostrar públicamente el nuevo diseño, ampliando así el catálogo de dispositivos en el ecosistema de Nothing. Según detalló la compañía, todos los detalles podrán seguirse a través del evento internacional en directo desde Londres.