Muere un hombre de 30 años tras ser atropellado en Coslada (Madrid)

Servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un varón tras un accidente en la carretera M-21, donde las lesiones sufridas fueron incompatibles con la vida, según fuentes oficiales. Autoridades investigan las circunstancias del suceso y regulan la circulación

La Guardia Civil asumió la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera M-21, donde, según Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, un hombre de 30 años perdió la vida la noche del miércoles tras ser atropellado en las inmediaciones de Coslada. Los agentes también coordinaron esfuerzos con la Policía Local, que intervino para regular la circulación mientras se atendían las consecuencias del accidente.

El suceso tuvo lugar a las 21.15 horas, en el tramo de la M-21 que se dirige hacia el núcleo urbano de Coslada. De acuerdo con la información proporcionada por Emergencias 112 y recogida por varios medios, tras recibirse el aviso, equipos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) acudieron al punto del siniestro para intentar asistir al afectado.

El personal sanitario, al proceder a la evaluación del varón, determinó que las lesiones sufridas durante el atropello resultaron incompatibles con la vida. Emergencias 112 detalló que no fue posible realizar ninguna maniobra de reanimación debido a la gravedad de los traumatismos, por lo que el equipo emitió el parte de defunción en el lugar de los hechos.

El impacto sobre el tráfico en la zona obligó a la Policía Local de Coslada a desplegar un dispositivo de control y regulación mientras continuaban tanto las actuaciones de los servicios médicos como la labor de investigación de la Guardia Civil. Según consignó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, estos dispositivos persiguieron evitar nuevos incidentes vial y mantener la seguridad de quienes transitaban por la M-21 durante la gestión de la emergencia.

La investigación abierta buscará determinar las causas y circunstancias que llevaron al atropello mortal y esclarecer la posición y los movimientos tanto de la víctima como de los vehículos involucrados a la hora exacta del accidente. El medio reportó que, hasta el momento, no se han facilitado detalles sobre la identidad de la persona fallecida más allá de su edad, ni sobre la situación del conductor implicado en los hechos.

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a través de sus canales oficiales, reiteró que este tipo de situaciones requieren la coordinación rápida de varios cuerpos de seguridad y emergencias para minimizar el riesgo de accidentes secundarios y facilitar una investigación exhaustiva. La Guardia Civil continúa con la recopilación de pruebas y testimonios con el objetivo de esclarecer todos los elementos relacionados con este suceso en la M-21 a la altura de Coslada.

