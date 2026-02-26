Agencias

Melania Trump presidirá el 2 de marzo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

La primera dama de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá un encuentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una vez que el país norteamericano asuma el 2 de marzo la presidencia rotatoria del organismo, con lo que se convertirá en la primera en hacerlo.

La Casa Blanca ha afirmado que "la primera dama Melania Trump está a punto de hacer historia en Naciones Unidas, una vez Estados Unidos asuma la presidencia del Consejo de Seguridad, enfatizando el papel de la educación en el fomento de la tolerancia y la paz mundial".

"El liderazgo de la señora Trump supondrá la primera vez en la que una primera dama de Estados Unidos en ejercicio preside el Consejo de Seguridad (de la ONU) mientras los miembros sopesan temas de educación, tecnología, paz y seguridad", ha señalado a través de un comunicado.

Así, ha recalcado que el encuentro, titulado 'Niños, Tecnología y Educación durante un conflicto', tendrá lugar el 2 de marzo a las 15.00 horas (hora local), antes de apuntar que en el mismo participarán el representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, así como otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

La decisión ha sido comunicada por la Casa Blanca a los servicios del Consejo de Seguridad de la ONU, según han indicado fuentes de Naciones Unidas, que han indicado que el mensaje transmitido contempla que Melania Trump "llamará a la paz a través de la educación".

