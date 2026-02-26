La Seguridad Social incorpora 11 nueva patologías que permitirán adelantar la jubilación a los 56 años por discapacidad

La actualización normativa permitirá que alrededor de 50.000 personas puedan acceder a la jubilación desde los 56 años gracias a la incorporación de nuevas enfermedades al listado de causas que justifican el adelanto de la edad de retiro por discapacidad. Según informó la Seguridad Social, la medida suma 11 patologías adicionales al catálogo que posibilita jubilarse antes por tener una discapacidad reconocida de al menos el 45 por ciento. El Gobierno confirmó la modificación tras la reunión entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente del CERMI, Luis Cayo, junto con otros representantes de organizaciones de personas con discapacidad, según publicó la Seguridad Social y consignó el Ministerio de Inclusión.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones amplió el número de enfermedades que permiten adelantar la jubilación a los 56 años a través de la actualización del Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). Como precisó el medio, entre las nuevas enfermedades reconocidas se incluyen: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (conocida como enfermedad de Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica en estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

La ministra Elma Saiz manifestó, citada por la fuente oficial, que esta decisión responde a una necesidad de equiparar el acceso a la jubilación de las personas con enfermedades “que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación”. Además, Saiz recordó que la actualización responde a un compromiso previo del Ejecutivo para atender una demanda histórica de este colectivo, indicó la Seguridad Social.

El procedimiento para incorporar estas patologías ha estado a cargo de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que tras varios meses de evaluación concluyó la actualización del listado abierto de enfermedades reconocidas. El objetivo de esta ampliación es reflejar las condiciones médicas cuyo impacto sobre la vida laboral y personal de los afectados justifica un adelanto del retiro laboral. Tras la modificación normativa, las personas con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento causada por alguna de las patologías añadidas podrán solicitar la jubilación anticipada a partir de los 56 años.

Quienes quieran acogerse a esta posibilidad deberán cumplir con ciertos requisitos. Según detalló la Seguridad Social, será necesario acreditar al menos 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral y, dentro de ese periodo, demostrar que durante un mínimo de cinco años, la persona padeció alguna de las enfermedades incorporadas al listado sufriendo una discapacidad igual o superior al 45 por ciento. Además, los solicitantes deberán encontrarse dados de alta o en una situación asimilada en el momento en que surja el derecho a la pensión.

El período por el que se adelante la jubilación se computará como cotizado a efectos de determinar el porcentaje que se aplica a la base reguladora, que es el parámetro utilizado para calcular el importe final de la pensión. De este modo, reportó la Seguridad Social, quienes cumplan los requisitos podrán retirarse antes sin que esto suponga una reducción en la cuantía de la prestación, lo cual equipara las condiciones de jubilación de personas trabajadoras con discapacidad a las del resto de la fuerza laboral.

Tal como consignó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida se encuadra en las iniciativas realizadas en el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras, reflejando la necesidad de actualizar la normativa en relación con la discapacidad y el acceso a derechos sociales y laborales. Las patologías incluidas, como párkinson, Huntington, o la espina bífida, tienen graves consecuencias en la vida funcional de los afectados, motivando la intervención del Gobierno para adecuar las condiciones de acceso a las prestaciones contributivas de jubilación.

La reforma ha surgido tras un largo proceso de revisión normativa. El Anexo del Real Decreto 1851/2009 ya contemplaba algunos supuestos, pero la actualización permite que la nueva lista abarque condiciones médicas previamente excluidas, en función de la evidencia sobre la severidad de sus efectos y sobre la base de criterios técnicos. El medio oficial señaló que, gracias a esta ampliación, se atenderá una demanda elevada de grupos representativos de personas con discapacidad.

La inclusión de estas once nuevas patologías se produce tras la valoración de informes técnicos y tras el diálogo con asociaciones representativas. El encuentro entre la ministra y el presidente del CERMI, Luis Cayo, se enmarcó en una agenda de trabajo destinada a mejorar las condiciones laborales y de jubilación de las personas que sufren discapacidades por enfermedades reconocidas, según informó la fuente gubernamental.

El reconocimiento legal de nuevas causas para el adelanto de la jubilación permitirá que miles de personas puedan optar por la jubilación a una edad más temprana sin perjuicio económico, siempre que reúnan los requisitos de tiempo cotizado y grado de discapacidad que exige la Seguridad Social. El Gobierno espera así reducir la desigualdad en el acceso a la jubilación y adecuar la ley a la realidad de las personas con discapacidad, según concluyó el Ministerio de Inclusión en su comunicado oficial.