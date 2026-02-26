Israel acepta el nombramiento del primer embajador de la región somalí de Somalilandia

El Gobierno de Israel ha aceptado formalmente el nombramiento del primer embajador de la región semiautónoma de Somalilandia en el país, después de que Tel Aviv anunciara en diciembre de 2025 su reconocimiento de la independencia de este territorio somalí, convirtiéndose en el primer país en dar este paso, criticado duramente por Somalia.

El Ministerio de Exteriores israelí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la decisión llega "tras el establecimiento de relaciones diplomáticas" el 26 de diciembre y lo "entendimientos" alcanzados durante la reciente visita del jefe de la diplomacia de Israel, Gideon Saar, a Somalilandia.

Así, ha resaltado que ha aceptado el nombramiento de Mohamed Hagi, asesor del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, como nuevo embajador somalilandés en Israel, antes de subrayar que "fue miembro del círculo de funcionarios que promovió el establecimiento de relaciones entre Israel y Somalilandia".

"Próximamente se nombrará un embajador de Israel en Somalilandia, un paso más en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países", ha apuntado, al tiempo que ha desvelado que esta misma semana está siendo impartido un curso en Israel para una delegación de Somalilandia.

"El Centro de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores (MASHAV) está impartiendo esta semana en Israel un curso específico para la Autoridad del Agua de Somalilandia y el Director General del Ministerio del Agua de Somalilandia", ha detallado, al tiempo que ha puntualizado que el objetivo es "contribuir a la construcción, el desarrollo y la planificación del sector hídrico en Somalilandia, así como fortalecer la cooperación profesional entre ambas partes".

La Presidencia de Somalilandia ha confirmado el nombramiento de Hagi como "embajador extraordinario y plenipotenciario" en Israel, antes de esgrimir que "este histórico nombramiento marca un hito importante en las relaciones diplomáticas de Somalilandia y refleja su compromiso de promover las relaciones formales, la cooperación mutua y el diálogo constructivo con el Gobierno de Israel".

"El embajador está investido de plena autoridad y mandato diplomático, que ejerce de conformidad con la Constitución de la República de Somalilandia y los principios establecidos del Derecho Diplomático Internacional", ha zanjado la oficina de Abdulahi, sin que las autoridades de Somalia se hayan pronunciado por ahora sobre esta decisión de Hargeisa.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, un paso criticado por el Gobierno somalí y los principales bloques del continente.

El estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.

De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.