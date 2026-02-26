El Rafa Nadal Academy Pádel Tour da el salto a Estados Unidos de la mano de Playtomic

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour, tras su consolidación en España, donde ya se han disputado dos ediciones, y el lanzamiento del circuito en Italia, continúa creciendo y llegará a Estados Unidos en 2026 de la mano de Playtomic.

Según un comunicado, el circuito amateur impulsado por la Rafa Nadal Academy dará "un nuevo paso estratégico en su proceso de internacionalización con cuatro pruebas en territorio estadounidense". Y es que el calendario en Estados Unidos estará compuesto por cuatro pruebas. Arrancará en Miami del 13 al 15 de marzo en el club 'Padel X' y desembarcará del 24 al 26 de abril en 'Padel 39' de Austin. La tercera prueba tendrá lugar en 'Ultra Padel Miami' del 8 al 10 de mayo y la clausurará será en 'Reserve Nueva York'.

Para esta expansión, la Rafa Nadal Academy contará con el apoyo estratégico de Playtomic, la aplicación para jugadores y clubes de deportes de raqueta, que ayuda a encontrar pistas y conectar con otros jugadores. "En un momento de fuerte crecimiento del pádel en Norteamérica, esta alianza refuerza la ambición internacional del circuito y su capacidad de implantación en mercados clave", destacó el comunicado.

También será clave la alianza con Babolat, 'partner' estratégico del circuito y uno de los grandes atractivos para los aficionados. Los participantes recibirán productos de la marca en los 'Welcome Packs' y los ganadores serán premiados con palas Babolat.

En el evento que tuvo lugar en el Club G24 de Madrid, Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, valoró muy positivamente este nuevo paso. "Dar el salto a Estados Unidos supone un paso muy importante para nosotros. El pádel está creciendo de manera espectacular en este mercado y hacerlo de la mano de un partner estratégico como Playtomic nos permite seguir llevando nuestra metodología, nuestros valores y nuestra forma de entender la competición a nuevos jugadores y nuevas comunidades", dijo.

Maribel Nadal estuvo acompañada en el evento por Franco Stupaczuck, número 5 del ránking mundial de pádel; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; y Ezequiel Garay, exfutbolista y propietario del club G24.

Laura Rivas, directora de Sponsorships de Playtomic, recordó que la misión de la aplicación es "impulsar el crecimiento global de los deportes de raqueta a través de la tecnología". "Nos hace especial ilusión acompañar y apoyar a la Rafa Nadal Academy en su llegada a Estados Unidos. Confiamos plenamente en este formato, que fortalece la comunidad y acerca la competición a nuevos jugadores en un país clave para el futuro del pádel", comentó.

La llegada a Estados Unidos internacionaliza al Rafa Nadal Academy Pádel Tour, que en 2026 seguirá recorriendo algunas de las principales ciudades del país como Santander, Madrid, Gijón, Jerez, Valladolid, Estepona, Sevilla y Valencia antes de llegar a la prueba final en la Rafa Nadal Academy en Manacor. Por su parte, el circuito en Italia, que también pondrá el broche en Mallorca, recalará en Roma, Milán, Nápoles, Florencia, Torino y Ancona.