El argentino Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca

Martín Demichelis tiene previsto arribar a Mallorca próximamente para observar de cerca el partido frente a la Real Sociedad, y luego tomar el control del equipo en el siguiente entrenamiento. Según informó el club balear en un comunicado oficial reproducido por distintos medios, hasta entonces será Gustavo Siviero, actual entrenador del RCD Mallorca B, quien dirigirá al primer equipo en el compromiso del sábado. De este modo, la institución da inicio a una transición marcada por la urgencia de recuperar terreno en la tabla.

El medio detalló que el argentino Demichelis asume la dirección técnica del RCD Mallorca tras el cese de Jagoba Arrasate, concretado el pasado lunes. Arrasate, que había tomado las riendas del club bermellón en junio de 2024, deja al equipo situado en puestos de descenso en una temporada que se presenta con serias dificultades en LaLiga EA Sports, según publicó la entidad. El nuevo vínculo de Demichelis con el Mallorca está firmado hasta el final del curso, incluyendo la posibilidad de una extensión por una temporada adicional, consignó el conjunto balear.

De acuerdo con la nota oficial del club recogida por varias plataformas, la elección de Demichelis apunta directamente a revertir el momento del equipo y asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El técnico argentino, que dispone de experiencia en distintas competencias, cuenta también con un amplio conocimiento de la Liga española por su trayectoria como futbolista y posteriormente en tareas técnicas.

Demichelis inició su carrera como entrenador gestionando las divisiones juveniles del Bayern de Múnich entre 2019 y 2022, periodo en que desarrolló jóvenes talentos y comenzó a sentar las bases de su estilo de dirección, según informó la entidad balear. Posteriormente, el argentino encabezó el banquillo de River Plate durante dos temporadas, logrando conquistar la Liga argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones, conforme recogió el comunicado oficial del Mallorca.

En la temporada 2024/25, Demichelis tomó las riendas del Club de Fútbol Monterrey. Bajo su gestión, el conjunto mexicano sumó 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas en 43 partidos oficiales, registro que, según consignó el club balear, evidencia su capacidad para competir en distintos contextos y ligas.

La carrera de Demichelis como jugador incluyó etapas en varias ligas de primer nivel. Defendió la camiseta del Bayern de Múnich, Manchester City, Málaga, Espanyol y River Plate, de acuerdo con el club. Además, su recorrido internacional abarca 51 partidos con la selección argentina, incluyendo participaciones en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde integró la zaga que llegó a la final. La experiencia acumulada tanto en los terrenos de juego como en los banquillos representa uno de los puntos destacados de su perfil, resaltaron fuentes del club.

Tal como comunicó el RCD Mallorca oficialmente, la prioridad inmediata será detener la racha negativa que ha llevado al equipo a la zona de descenso. Con el objetivo de modificar la tendencia actual, la directiva confía en que la incorporación de Demichelis aportará nuevos recursos tácticos para afrontar la recta final de la temporada. La dirección interina de Gustavo Siviero en el próximo partido garantizará la continuidad en el trabajo diario mientras el nuevo entrenador se incorpora formalmente a su puesto.

Demichelis contará con una oportunidad para dejar atrás la difícil situación deportiva del club y tratar de consolidar su permanencia. El desafío que asume el argentino involucra responder a la elevada exigencia de LaLiga EA Sports y a la presión de una afición deseosa de evitar el descenso. En los próximos días, se prevé que el nuevo entrenador inicie el trabajo activo con el plantel e impulse los cambios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, mientras la institución sigue de cerca cada paso del proceso.