Dimiten el fiscal general y el Defensor del Pueblo de Venezuela

La renuncia de dos figuras clave del aparato estatal venezolano se produjo apenas horas después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad una ley de amnistía que habilita la liberación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999, y el anuncio del cierre y la transformación de El Helicoide, conocido como centro de detención. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, este escenario se desarrolló en un clima de inquietud política e intensas observaciones desde el exterior sobre la situación institucional del país.

El órgano legislativo recibió las renuncias formales tanto del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. El anuncio lo realizó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien detalló que los funcionarios enviaron cartas informando sobre su dimisión, lo que fue confirmado en una sesión plenaria. Ambos funcionarios habían sido ratificados en octubre de 2024, estableciéndose un periodo de gestión hasta 2031, según consignó Europa Press.

Tras comunicarse las dimisiones, la Asamblea Nacional designó inmediatamente reemplazos provisionales hasta que se inicie un nuevo proceso de selección. Larry Devoe fue nombrado como fiscal general encargado, mientras que Tarek William Saab pasó a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, relevando a Ruiz. La carta de Alfredo Ruiz mencionó razones personales y problemas de salud como motivo de su salida, según detalló el medio Europa Press.

La trayectoria de Tarek William Saab ha estado marcada por su papel en la política judicial del país. Saab asumió el cargo de fiscal general en 2017, tomando el lugar de Luisa Ortega Díaz, luego de desempeñarse durante tres años como defensor del pueblo. Según publicó Europa Press, Saab se mostró como uno de los principales portavoces críticos del oficialismo frente a la operación de Estados Unidos, llevada a cabo el 3 de enero en Caracas, que concluyó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante su gestión al frente del Ministerio Público, Saab impulsó investigaciones contra numerosas figuras de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado y Edmundo González, entre otros. Estas acciones han generado acusaciones y fuertes críticas desde sectores internacionales que denuncian una presunta persecución política sistemática contra adversarios del gobierno venezolano, reportó Europa Press.

El contexto de las dimisiones de Saab y Ruiz se ve afectado directamente por la reciente aprobación de la ley de amnistía, texto legal que, según detalló Europa Press, posibilita la excarcelación de personas implicadas en delitos ocurridos desde final del siglo pasado. Esta medida, dándole un giro al escenario judicial y penitenciario, fue complementada con el anuncio oficial sobre el cierre y la reconfiguración de El Helicoide, una estructura emblemática utilizada durante años como centro de reclusión.

La sucesión de estos acontecimientos ha generado significativas repercusiones, dentro y fuera de Venezuela, por el impacto sobre la estabilidad institucional, la continuidad de los procesos judiciales y el balance de poderes al interior del Estado. Según Europa Press, el carácter expedito de las sustituciones temporales y la intensidad de las críticas internacionales subrayan la atmósfera de tensión política que atraviesa Venezuela en este periodo.

En la sesión parlamentaria donde se oficializaron los relevos, se dio cuenta además de la necesidad de activar un nuevo procedimiento para nombrar formalmente a los funcionarios titulares en ambos cargos fundamentales para el control y vigilancia de los derechos y la legalidad en el país. Europa Press reseñó que la comunidad internacional observa con atención estos cambios institucionales, pidiendo transparencia y respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos.