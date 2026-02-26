Agencias

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense

Las autoridades de la isla reportaron que tras un enfrentamiento armado con Guardafronteras cerca de Villa Clara, varias personas resultaron heridas y un comandante cubano sufrió lesiones, mientras desde Florida exigen esclarecer las circunstancias del incidente

Guardar

En el estado de Florida, el fiscal general James Uthmeier instruyó a su equipo a coordinar labores con entidades federales y policiales para iniciar una investigación sobre lo sucedido frente a la costa de Cuba, tras el enfrentamiento entre una embarcación con matrícula estadounidense y tropas cubanas. Uthmeier expresó su rechazo a la información presentada por el gobierno de la isla y manifestó públicamente que, “no se puede confiar” en la versión oficial, según reportó la prensa. Las acciones del fiscal general ocurren después del incidente que dejó varias víctimas en aguas próximas a la provincia cubana de Villa Clara.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio del Interior de Cuba y reportado por medios internacionales, una embarcación registrada en Florida se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, sector correspondiente a Cayo Falcones, dentro del municipio Corralillo, cuando fue interceptada por una patrulla de las Tropas Guardafronteras compuesta por cinco integrantes. Según detalló el ministerio cubano, el personal a bordo de la patrulla solicitó una identificación a los ocupantes de la lancha estadounidense, momento en el que desde la embarcación presuntamente se disparó contra las fuerzas de seguridad cubanas.

El intercambio de disparos provocó heridas al comandante encargado de la unidad guardafronteras, refirió el comunicado recogido por la prensa. Como resultado del tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha estadounidense perdieron la vida y otras seis personas, también a bordo de la misma embarcación, resultaron heridas y recibieron atención médica posterior. Las autoridades cubanas indicaron que se están investigando las circunstancias exactas de lo acontecido, con el objetivo de determinar las responsabilidades y el desarrollo de los hechos.

El medio informativo mencionó que la reacción oficial cubana subrayó la defensa de sus límites marítimos como principio fundamental en su política de protección nacional. "Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", comunicó el Ministerio del Interior en su declaración.

Paralelamente, el fiscal general de Florida se pronunció señalando la falta de credibilidad en la narración ofrecida por el gobierno de La Habana. “He ordenado a la oficina del fiscal estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, anunció Uthmeier a través de sus redes sociales, según consignó la prensa. Añadió, además, la intención de ejercer la máxima presión institucional para que las autoridades identificadas como responsables por la muerte de ciudadanos estadounidenses respondan ante la justicia.

El suceso ha generado tensión entre representantes oficiales de ambos países y diferentes sectores en Florida, donde se ha insistido en una revisión independiente de lo ocurrido. Las autoridades cubanas, mientras tanto, insisten en el cumplimiento de los protocolos de defensa y vigilancia en sus aguas jurisdiccionales mientras continúan las pesquisas para esclarecer todos los aspectos del incidente, según publicó el Ministerio del Interior. La investigación permanece abierta y las versiones sobre la dinámica de los hechos se mantienen sujetas a una revisión exhaustiva, tanto desde organismos de la isla como de las agencias estadounidenses, detalló el medio.

Temas Relacionados

Ministerio del Interior de CubaCubaEstados UnidosJames UthmeierVilla ClaraFloridaIncidente marítimoTiroteoTropas GuardafronterasSoberaníaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Dimiten el fiscal general y el Defensor del Pueblo de Venezuela

El jefe del Ministerio Público y el titular de la Defensoría presentaron su renuncia ante el Parlamento, que designó reemplazos provisionales entre convulsión política y cuestionamientos internacionales, horas después de la aprobación de una ley de amnistía clave

Dimiten el fiscal general y

(Crónica) El PSG sufre para avanzar a octavos y el Galatasaray remata con prórroga a la Juventus

El conjunto parisino consiguió la clasificación gracias al resultado global, mientras los turcos resistieron hasta el tiempo extra frente al club italiano, que forzó la definición con goles en la segunda mitad y la prórroga

(Crónica) El PSG sufre para

Luis Enrique: "El Barça se convierte en un clásico, y Guardiola con el Real Madrid"

El estratega del PSG, al analizar el próximo sorteo de la Champions, destacó la dificultad de los posibles rivales y aseguró que afrontar un cruce frente al club azulgrana tendría un significado emocional único por su historia personal

Luis Enrique: "El Barça se

Thibaut Courtois: "Me alegra que 'Vini' siga bailando porque significa que mete goles"

Tras el triunfo ante el Benfica en la Liga de Campeones, el guardameta del club blanco elogió la capacidad de Vinícius Jr. para marcar en partidos decisivos y analizó aspectos tácticos clave de la victoria madridista según declaró a Movistar Plus+

Thibaut Courtois: "Me alegra que

Arbeloa: "A lo de Mbappé le podemos llamar lesión, espero que pueda volver en pocos días o semanas"

Álvaro Arbeloa aseguró que el delantero francés enfrenta molestias en la rodilla y el cuerpo médico ha recomendado su reposo total, con el objetivo de que regrese recuperado y sin limitaciones para los próximos compromisos del Real Madrid

Arbeloa: "A lo de Mbappé