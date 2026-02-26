Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense

En el estado de Florida, el fiscal general James Uthmeier instruyó a su equipo a coordinar labores con entidades federales y policiales para iniciar una investigación sobre lo sucedido frente a la costa de Cuba, tras el enfrentamiento entre una embarcación con matrícula estadounidense y tropas cubanas. Uthmeier expresó su rechazo a la información presentada por el gobierno de la isla y manifestó públicamente que, “no se puede confiar” en la versión oficial, según reportó la prensa. Las acciones del fiscal general ocurren después del incidente que dejó varias víctimas en aguas próximas a la provincia cubana de Villa Clara.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio del Interior de Cuba y reportado por medios internacionales, una embarcación registrada en Florida se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, sector correspondiente a Cayo Falcones, dentro del municipio Corralillo, cuando fue interceptada por una patrulla de las Tropas Guardafronteras compuesta por cinco integrantes. Según detalló el ministerio cubano, el personal a bordo de la patrulla solicitó una identificación a los ocupantes de la lancha estadounidense, momento en el que desde la embarcación presuntamente se disparó contra las fuerzas de seguridad cubanas.

El intercambio de disparos provocó heridas al comandante encargado de la unidad guardafronteras, refirió el comunicado recogido por la prensa. Como resultado del tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha estadounidense perdieron la vida y otras seis personas, también a bordo de la misma embarcación, resultaron heridas y recibieron atención médica posterior. Las autoridades cubanas indicaron que se están investigando las circunstancias exactas de lo acontecido, con el objetivo de determinar las responsabilidades y el desarrollo de los hechos.

El medio informativo mencionó que la reacción oficial cubana subrayó la defensa de sus límites marítimos como principio fundamental en su política de protección nacional. "Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", comunicó el Ministerio del Interior en su declaración.

Paralelamente, el fiscal general de Florida se pronunció señalando la falta de credibilidad en la narración ofrecida por el gobierno de La Habana. “He ordenado a la oficina del fiscal estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, anunció Uthmeier a través de sus redes sociales, según consignó la prensa. Añadió, además, la intención de ejercer la máxima presión institucional para que las autoridades identificadas como responsables por la muerte de ciudadanos estadounidenses respondan ante la justicia.

El suceso ha generado tensión entre representantes oficiales de ambos países y diferentes sectores en Florida, donde se ha insistido en una revisión independiente de lo ocurrido. Las autoridades cubanas, mientras tanto, insisten en el cumplimiento de los protocolos de defensa y vigilancia en sus aguas jurisdiccionales mientras continúan las pesquisas para esclarecer todos los aspectos del incidente, según publicó el Ministerio del Interior. La investigación permanece abierta y las versiones sobre la dinámica de los hechos se mantienen sujetas a una revisión exhaustiva, tanto desde organismos de la isla como de las agencias estadounidenses, detalló el medio.