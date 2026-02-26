Bruselas quiere que la compra y difusión ilegal de planos para imprimir armas de fuego 3D sea delito en toda la UE

La Comisión Europea ha propuesto este jueves una reforma para armonizar la tipificación de delitos por tráfico de armas de fuego en la Unión Europea, con medidas que permitan un marco común de sanciones y perseguir como delito la creación, compra, posesión y difusión ilícita de planos para la impresión 3D de armas de fuego.

Bruselas también aboga por establecer límites comunes para las penas máximas por los delitos relacionados con las armas de fuego, de modo que se castigue con al menos dos años de cárcel el diseño, compra, posesión y difusión ilegal de planos 3D; con al menos cinco años de prisión la posesión de armas de fuego, componentes esenciales y municiones ilícitas; y penas de al menos ocho años para el tráfico ilegal de armas.

"En el actual contexto geopolítico con amenazas a la seguridad que evolucionan rápidamente, la Unión Europea debe estar plenamente preparada para anticiparse y abordar tanto los riesgos existentes como los emergentes", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

La política finlandesa ha afirmado que el tráfico ilegal de armas de fuego representa un "peligro grave para la seguridad" de los europeos que se ve "amplificado por las nuevas tecnologías y las redes transfronterizas".

Por ello, el Ejecutivo comunitario plantea este nuevo marco --que debe ser aún negociado entre el Parlamento Europeo y el Consejo (gobiernos) para ser ley--, como paso necesario para "cubrir los vacíos" que existen por la fragmentación de los distintos sistemas nacionales, que, en palabras de Virkkunen, "son explotados por los criminales y terroristas".

Además de abordar la proliferación ilegal de las armas fabricadas a partir de impresoras 3D, el Ejecutivo comunitario aprovecha la propuesta para avanzar en la armonización de un marco común contra el tráfico más amplio de armas ilegales, por lo que pide también un marco común para definir y sancionar la compraventa ilegal de armas y la posesión de armas y componentes y municiones.

También debe haber un marco común contra la falsificación, la eliminación o alteración ilícita de las marcas obligatorias que identifican de forma única las armas de fuego y sus componentes esenciales y que sirven como "sello de identificación" a lo largo de su ciclo de vida.