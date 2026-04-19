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El Real Club Cajasur Priego se alza con su undécimo título de Superdivisión Masculina

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El Real Club Cajasur Priego TM se ha proclamado matemáticamente campeón de la Superdivisión Masculina de tenis de mesa tras alcanzar los 35 puntos en la jornada 20, que le garantizan su undécimo título liguero y el cuarto de forma consecutiva.

Los cordobeses vencieron en la Ciudad Deportiva Carlos Machado al C.T.T. Olot-Capdevila Permar (4-1). Diogo Ferreira adelantó al cuadro prieguense ante Miguel Ángel Pantoja, pero Rafael de las Heras empató al superar a Carlos Machado. Hampus Soderlund devolvió la ventaja local frente a Arnau Pons, Ferreira amplió el marcador ante De las Heras y Soderlund cerró el 4-1 con su triunfo sobre Pantoja.

De esta manera, el Real Club Cajasur Priego alcanza los 35 puntos, cuatro más que el Arteal Santiago, que empató en el derbi gallego ante el Visit Pontevedra (3-3), y que el Alicante TM, que superó al CTT L'Hospitalet (4-2). Pese a que quedan cuatro puntos en juego en las dos últimas jornadas, los gallegos ya tienen disputado uno de esos partidos, por lo que solo podrían sumar dos puntos más.

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