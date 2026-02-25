Trump lamenta la decisión del Supremo de declarar ilegales sus aranceles pero le resta importancia

Durante su comparecencia ante el Congreso, el mandatario estadounidense advirtió que, pese a que la Corte Suprema anuló la mayor parte de los gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la mayoría de los acuerdos comerciales alcanzados tras la escalada arancelaria seguirán en vigor. Según informó el medio original, Trump remarcó en su mensaje sobre el Estado de la Unión que las principales alianzas y convenios no resultarán afectados de forma sustancial, minimizando el impacto inmediato del fallo judicial.

De acuerdo con el reporte publicado, el presidente Donald Trump manifestó que la decisión judicial representaba una “desafortunada intervención” pero insistió en que casi todos los países y corporaciones que sellaron pactos comerciales con Estados Unidos desean mantenerlos. Alegó que estas contrapartes “saben que el poder legal” del que dispone para negociar en el futuro “podría ser mucho peor para ellos”, lo que, según sus palabras, funcionaría como incentivo para mantener los términos acordados previamente. Trump afirmó también que su gabinete continuará “trabajando por el mismo camino” que, bajo su perspectiva, ya había presentado resultados antes del pronunciamiento del Supremo.

Según detalló la fuente, la Corte Suprema había declarado ilegales los aranceles instaurados por el gobierno estadounidense tras considerar que la Casa Blanca sobrepasó los límites legales al recurrir a la IEEPA como base para justificar los gravámenes. El tribunal, en su fallo emitido el pasado viernes, invalidó la mayor parte de los recargos que Washington había implementado durante la escalada de medidas derivadas de la política comercial del Ejecutivo.

A pesar de este revés judicial, el jefe del Ejecutivo respondió rápidamente anunciando la aplicación de un nuevo arancel del 10% sobre la mayor parte de las importaciones hacia Estados Unidos, basándose en una normativa distinta a la IEEPA. Posteriormente, según reportó el medio, Trump comunicó que este porcentaje se incrementaría al 15%, elevando la presión sobre los productos extranjeros y subrayando la voluntad de su administración de mantener un marco de defensa del sector interno.

El medio subrayó que el presidente resaltó ante el Congreso que la intervención de la Corte Suprema no supondría, bajo su óptica, una reversión total de la política comercial desarrollada hasta la fecha, argumentando que las negociaciones y los resultados obtenidos previamente continuarán marcando el rumbo de la estrategia estadounidense en la materia. Trump defendió la utilidad de las medidas aplicadas para incentivar a sus socios a aceptar condiciones consideradas ventajosas para la economía estadounidense.

La controversia en torno al uso de la IEEPA para la imposición de aranceles había generado debate respecto a los límites de la autoridad presidencial y la legalidad de los recursos empleados. Según consignó el medio, la decisión judicial acotó el margen de maniobra del Ejecutivo en la materia, forzando la búsqueda de mecanismos alternativos para sostener la presión comercial frente a terceros países.

En su mensaje ante las cámaras legislativas, el mandatario remarcó que la sostenibilidad de la política comercial depende en última instancia del margen legal que disponga el Ejecutivo y de la disposición de los interlocutores internacionales a mantener los pactos ya existentes. Trump recalcó las consecuencias que podría acarrear el rechazo de dicho marco, sugiriendo que futuras negociaciones podrían resultar aún menos favorables para los socios comerciales de Estados Unidos.

La intervención presidencial también reflejó la intención de preservar la narrativa de éxito de sus políticas arancelarias, pese a la declaración de ilegalidad emitida por el máximo órgano judicial. El medio enfatizó el contraste entre la reacción de la Casa Blanca, centrada en minimizar las consecuencias del fallo, y las críticas de sectores que ven en la decisión del Supremo una advertencia respecto a los excesos del Ejecutivo al amparo de poderes extraordinarios.

Finalmente, según indican las informaciones publicadas, el aumento del nuevo arancel del 10% al 15% busca compensar la anulación de los gravámenes previos y mantener la presión negociadora sobre los principales exportadores al mercado estadounidense, en línea con la estrategia adoptada por la administración de Trump desde el inicio de su mandato. La expectativa dentro de la administración es que las modificaciones legales y los ajustes en la política arancelaria continúen definiendo el escenario comercial durante los próximos meses.