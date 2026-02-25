Trump elogia la "peligrosa" operación contra Maduro ante su protección "con tecnología china y rusa"

El suboficial Eric Slover, quien pilotaba el helicóptero ‘Chinook’ durante la incursión militar estadounidense en Caracas, recibió la Medalla de Honor del Congreso tras haber resultado herido en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, expresidente venezolano. Según reportó Europa Press, Slover sufrió “graves impactos en la pierna y la cadera” mientras la aeronave aterrizaba en un complejo fuertemente resguardado por miles de soldados y tecnología militar de procedencia rusa y china. En palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependen de la habilidad de Eric”.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso estadounidense, el presidente Trump destacó la peligrosidad del operativo realizado el 3 de enero. El mandatario describió la operación como una incursión en la que los equipos estadounidenses enfrentaron resistencia intensa; Maduro, según detalló Trump, se encontraba en una instalación equipada con defensa tecnológica rusa y china y protegida por un amplio número de efectivos armados. Europa Press consignó que, ante esta situación, Trump señaló: “Hubo muchos héroes en esa incursión para capturar a Maduro, verdaderos héroes. Era muy peligroso; sabían que veníamos, estaban listos. Pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar”.

La ceremonia incluyó, además, el reconocimiento público a Alejandra Gonzales, ciudadana venezolana cuyo tío, el opositor Enrique Márquez, había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas. Al dirigirse a Gonzales, Trump informó: “Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que está aquí esta noche. Lo trajimos para celebrar su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, baja”. La escena marcó uno de los momentos más señalados de la intervención, según describió Europa Press, pues ambos se reunieron en un abrazo ante el aplauso de los asistentes.

En el inicio de su alocución, Trump abordó también las relaciones energéticas con Venezuela y afirmó la llegada de “más de 80 millones de barriles” de petróleo procedente de ese país. El presidente calificó a Venezuela como un “nuevo amigo y socio”, refiriéndose al cambio en el vínculo bilateral. Subrayó que la producción de crudo de Estados Unidos aumentó en “más de 600.000 barriles diarios” y que la producción de gas natural alcanzó su máximo histórico, atribuyéndolo al cumplimiento de su política de expansión petrolífera. “Nadie puede creer lo que está viendo”, afirmó el mandatario según detalló Europa Press, insistiendo en los cambios que ha experimentado el escenario energético nacional.

El medio Europa Press reportó que el acercamiento reciente entre Caracas y Washington se aceleró tras la operación militar que supuso la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y tras la instauración de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Rodríguez se convirtió en un canal principal de contacto con el Ejecutivo estadounidense, particularmente en el desarrollo de negociaciones sobre las vastas reservas petrolíferas venezolanas.

La Administración Trump alivió en el último mes las sanciones impuestas a Venezuela para favorecer la reconstrucción de la infraestructura petrolera en ese país, un proceso que comenzó formalmente el 7 de enero. De acuerdo con Europa Press, el Gobierno de Estados Unidos procedió a levantar ciertas limitaciones, permitiendo así que el crudo y otros productos petrolíferos venezolanos pudieran acceder a los mercados internacionales.

En paralelo, el Parlamento venezolano aprobó una nueva ley de hidrocarburos a finales de enero, la cual abrió la explotación de petróleo al sector privado. Esta medida, informó Europa Press, se enmarcó en el contexto de la nueva etapa de relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos tras la intervención en Caracas y la posterior reconfiguración de la cúpula del poder venezolano.

Durante los diferentes momentos del discurso sobre el Estado de la Unión, Trump reiteró la importancia del papel desempeñado por las fuerzas estadounidenses en la operación contra Maduro. La referencia constante a la tecnología militar rusa y china presente en el complejo donde fue capturado el exmandatario venezolano, subrayó Trump, hizo que la misión se caracterizara por su alto nivel de dificultad y riesgo.

La narrativa oficial también puso énfasis en la figura de los “héroes” de la operación, enfatizando el esfuerzo del suboficial Slover, cuyo protagonismo resultó fundamental, según las afirmaciones recogidas por Europa Press. A pesar de las heridas sufridas, Trump mencionó que Slover mantuvo la concentración necesaria para permitir el despliegue de los comandos que lograron la detención de Maduro.

Según el medio Europa Press, este cúmulo de acciones y cambios en la relación bilateral influyó decisivamente en la flexibilización de sanciones y el inicio de una nueva etapa de cooperación principalmente en el ámbito energético. El desarrollo de estos acontecimientos ha sido interpretado en el contexto de la recomposición de las relaciones entre ambos países, marcada por la intervención militar y una renovada agenda de intercambio petrolero y diálogo político.

Finalmente, la sucesión de hechos relatada en el mensaje del mandatario estadounidense y recogida por Europa Press, ilustra los recientes desplazamientos en el escenario político y comercial entre Washington y Caracas, con repercusiones en la gestión interna del sector petrolero venezolano y en la política exterior de Estados Unidos respecto a la región.