Lorena Durán, a corazón abierto sobre su relación con Noel Bayarri: "Hay chispa, siempre"

Durante su aparición como imagen de la campaña primavera/verano de la colección woman de El Corte Inglés junto a Nieves Álvarez y Vanessa Breuer, Lorena Durán destacó que “vivo en un avión”, una afirmación con la que explicó cómo gestiona los desplazamientos que requiere su agenda profesional y mantiene el contacto con Noel Bayarri, concursante de ‘Supervivientes All Stars’. La modelo andaluza subrayó que tanto ella como Bayarri están comprometidos con sus carreras internacionales, y que el interés mutuo y la voluntad de coincidir en diferentes lugares les permite mantener la relación a pesar de las distancias. Según consignó el medio que recoge sus declaraciones, la modelo manifestó: “Cuando uno quiere todo se puede y al final los dos viajamos un montón, y siempre intentamos coincidir en algún punto del mundo”.

La noticia de la relación entre Durán y Bayarri surgió meses atrás en los medios de comunicación, y tras rumores, la modelo apareció públicamente para confirmar el sólido vínculo emocional que mantiene con el popular concursante de televisión. De acuerdo con lo publicado, la modelo no dudó en reconocer que hay un sentimiento especial entre ambos, llegando a afirmar: “Hay chispa. Siempre, siempre”.

En declaraciones recogidas por los medios, Lorena Durán abordó cómo equilibra su carrera internacional con su vida personal. Detalló que realiza un esfuerzo por organizar su tiempo para poder disfrutar tanto del trabajo como de su relación. Explicó que aprovecha cualquier momento disponible para ver a Bayarri, haciendo hincapié en la importancia de la flexibilidad y la comunicación continua para mantener el vínculo.

Con respecto a la evolución de su imagen y bienestar físico, Durán abordó la atención mediática en torno a su reciente pérdida de peso. La modelo, que adquirió notoriedad tras convertirse con 25 años en la primera modelo curvy española en trabajar para Victoria’s Secret, restó importancia a este cambio físico. Según sus propias palabras, “he pasado por todas las tallas habidas y por haber y siempre las he aceptado y me he sentido cómoda en cada una de ellas”. La modelo explicó que las mujeres atraviesan diferentes etapas, y que factores como el estrés pueden influir tanto en la pérdida como en el aumento de peso, por lo que resaltó la importancia de la aceptación individual más allá de la talla.

En cuanto a sus hábitos de bienestar, Lorena Durán compartió que la meditación, una alimentación saludable y la actividad física forman parte fundamental de su día a día, siempre que su agenda lo permite. Explicó que busca mantener la calma y prioriza la tranquilidad en su vida personal y profesional. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por los medios, señaló: “Meditar mucho, tomarme la vida lo más tranquila posible y pues al final comer lo más saludable posible, hacer mi deporte cuando mi tiempo también me lo permite...”.

Sobre la proyección a futuro de su relación y su vida personal, la modelo manifestó que por el momento prefiere enfocarse en su carrera y en sus objetivos profesionales antes que hacer planes sobre matrimonio o hijos. Según publicó el medio, Durán afirmó: “Me veo trabajando mucho, mucho, mucho. Siempre siguiendo mi carrera, luchando por la diversidad, que es muy importante, y defendiendo siempre a la mujer. Y me veo en un futuro, pues, feliz, feliz. Amando mi trabajo y siempre con ganas”.

El medio informó también que, pese a los compromisos laborales y los frecuentes viajes de ambos, la pareja se esfuerza por mantenerse unida y encontrar oportunidades para coincidir. Durán remarcó que la voluntad de ambas partes facilita el equilibrio entre amor y profesión, cuestión que considera esencial para la estabilidad en la relación.

Por último, la modelo puso énfasis en su compromiso con la diversidad y la representación positiva de la mujer en la industria de la moda. Su participación en campañas junto a reconocidas modelos españolas e internacionales refuerza su presencia dentro del sector, al tiempo que su historia y declaraciones continúan generando atención en el ámbito mediático y profesional.