Iñaki Urdangarín zanja los rumores de crisis con Ainhoa Armentia reapareciendo en el último partido de su hijo Pablo

Después de que varios sectores mediáticos especularon sobre presuntos problemas en la relación entre Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, los dos se mostraron juntos en Barcelona durante el partido de su hijo Pablo Urdangarín con el Fraikin BM Granollers, lo que atrajo la atención de quienes dieron seguimiento a su vida personal en las últimas semanas. Esta aparición pública coincidió con la celebración de San Valentín y tuvo lugar en un contexto de rumores motivados por la reciente mudanza del exjugador de balonmano a la capital catalana por razones laborales, según consignó el medio fuente.

De acuerdo con las informaciones publicadas, la pareja compartió risas y gestos de cercanía en las gradas mientras animaban al joven deportista, disipando las dudas surgidas sobre un posible distanciamiento. En los días previos, el vínculo sentimental entre Urdangarín y Armentia estuvo en el centro de la atención mediática debido, entre otros motivos, a imágenes que mostraron al exduque de Palma en actitud cordial con una de sus socias de la empresa de asesoría deportiva ‘Bevolutive’. El medio fuente detalló que este hecho alimentó interrogantes sobre la continuidad del noviazgo con Armentia, al tiempo que la biografía recién publicada de Urdangarín la describía como un elemento fundamental para su bienestar emocional.

Además de la presencia de familiares y amigos de jugadores, la pareja estuvo acompañada por figuras del entorno de la familia real, como Roberto Molina y su esposa, conocidos por su cercanía a la infanta Cristina. Según reportó el medio fuente, se trató de un acto social en el que participaron en conversaciones con buen ánimo, intercambiando opiniones sobre el partido y mostrándose integrados en el grupo.

Ainhoa Armentia mantuvo el contacto con Pablo Urdangarín, sobrino del Rey Felipe VI, con quien ha coincidido más en público que con los otros hijos de Urdangarín, Juan, Miguel e Irene, señalaron reportes recientes. Tal como publicó el medio fuente, la relación entre Armentia y el hijo menor de la infanta Cristina se ha desarrollado al margen de la atención mediática, si bien en esta ocasión ambos optaron por la discreción frente a las cámaras.

La pareja evitó responder a las preguntas de los periodistas a la salida del encuentro, manteniendo silencio respecto a los comentarios en torno a su relación personal y a los episodios relatados en las memorias de Urdangarín. Este libro, objeto de debate en medios de comunicación, contiene confesiones sobre episodios íntimos y su impacto en el entorno familiar, incluyendo percepciones sobre la reacción de doña Cristina, según informó el medio fuente.

En relación al contexto familiar, la infanta Cristina se encuentra en Barcelona ocupada en la reforma de un inmueble recientemente adquirido en el edificio donde vivió junto a Urdangarín al inicio de su matrimonio. La residencia familiar en Barcelona se ha convertido en uno de los puntos de referencia para quienes siguen de cerca la evolución de las relaciones entre los protagonistas y su entorno, apuntó el medio fuente.

Durante los tres años que llevan juntos, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia han optado por mantener un perfil bajo y manejar su relación de manera privada, a pesar del persistente interés mediático desde la ruptura de Urdangarín con la infanta Cristina. El medio fuente subrayó que, en distintos momentos, la pareja ha manifestado estabilidad, superando la presión derivada tanto de la cobertura mediática como de cambios en su vida profesional y personal.

Los acontecimientos recientes muestran a la pareja en una fase de consolidación, al menos en el plano de sus muestras públicas y familiares, mientras siguen desarrollando sus proyectos personales en distintas ciudades. La visualización conjunta en eventos deportivos y sociales representa, para el medio fuente, un mensaje de normalidad y continuidad tras la fase de especulaciones sobre su situación sentimental.