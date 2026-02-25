Gabriela Guillén aclara si Bertín Osborne se quedará con su hijo mientras ella esté en 'Supervivientes'

Gabriela Guillén expresó su preocupación respecto a la posibilidad de que Bertín Osborne asuma la custodia de su hijo David durante su estancia en el programa ‘Supervivientes’. En declaraciones recogidas por Europa Press y reseñadas por Diez Minutos, Guillén indicó que contrariamente a lo que se ha publicado, no existe un acuerdo concreto con Osborne para que se quede con el niño los fines de semana mientras ella participe en el concurso en Honduras. Según detalló la revista Diez Minutos, se mencionó inicialmente que Osborne se haría cargo del pequeño durante los fines de semana, lo que generó sorpresa por el historial previo de contacto entre el cantante y su hijo.

Consultada sobre esa versión, Guillén negó la existencia de tal pacto y manifestó: “Ahora mismo me entero porque no es cierto para nada”. De acuerdo con Europa Press, la participante de ‘Supervivientes’ precisó que Osborne podría quedarse con el niño si las circunstancias lo permiten, pero aclaró que no está acordado que sea todos los fines de semana. Guillén enfatizó que, aunque desearía una mayor implicación de Osborne, hasta el momento ni siquiera se ha planteado formalmente una dinámica regular de visitas.

La situación adquiere relevancia porque, en intervenciones anteriores, Guillén reiteró que le gustaría que Osborne tuviera relación con David, quien tiene dos años, pero sostuvo que no podía forzar el vínculo entre padre e hijo. Según las declaraciones difundidas por Europa Press, Gabriela ejemplificó los malentendidos derivados de las filtraciones y aclaraciones públicas: “Se saca todo de contexto y en vez de que sea todo natural, al final esto lo estropea porque luego se dice que se dice y se dice que no se dijo, entonces esto es un juego sin terminar”. Guillén se mostró inquieta ante la posible reacción de Osborne tras la difusión de estas informaciones y manifestó su temor de que la polémica afecte la disposición del presentador de estar presente en la vida del niño durante su participación en el reality, cuya duración podría extenderse hasta tres meses, dependiendo de hasta qué etapa llegue.

En cuanto al apoyo de Osborne, Guillén confirmó a Diez Minutos que el cantante respalda su decisión de concursar en 'Supervivientes' y la aconsejó sobre la importancia de disfrutar plenamente la experiencia y ser ella misma durante el programa. Refirió también que ya percibe notorios cambios en la relación con Osborne y que el artista está pendiente del menor en la actualidad.

La organización previa al viaje ha significado un reto para Guillén. Según recogió Europa Press, admitió sentirse nerviosa y subrayó la dificultad que afronta al tener que dejar todos los asuntos familiares arreglados antes de partir a Honduras. Además, confesó que lo que más le preocupa es la separación de su hijo y anticipó que espera poder llevarse algún objeto personal de David, como una manta, para sentirse más cerca de él durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Sobre sus compañeros en la nueva edición de ‘Supervivientes’, Guillén explicó que no ha tenido ocasión de conocerlos previamente ni de informarse acerca del carácter de cada uno, en parte debido a la falta de tiempo. Entre los participantes figuran nombres como Ivonne Reyes, Paola Olmedo, Marisa Jara, el deportista Alberto Ávila, Alba Paul, Maica Benedicto, Gerard Arias y Claudia Chacón. Guillén declaró desconocer la dinámica que podría generarse con el grupo y si existirá afinidad o conflicto durante la convivencia en el reality.

En conversaciones con los medios, la concursante transmitió el consejo reiterado tanto por Osborne como por su entorno personal de mantener la autenticidad y disfrutar la oportunidad que significa esta experiencia televisiva. La información publicada por Diez Minutos y completada con las observaciones de Europa Press refleja la complejidad de los acuerdos familiares durante la participación en realities y las expectativas sobre la implicación parental en estos contextos.