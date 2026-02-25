Ascienden a 30 los muertos por las consecuencias de las lluvias torrenciales en Minas Gerais, Brasil

Mientras los equipos de rescate implementan perros entrenados en búsquedas de estructuras colapsadas y refuerzan sus acciones con personal especializado proveniente de Belo Horizonte, la cifra de víctimas por las lluvias torrenciales en Minas Gerais, Brasil, continúa aumentando. Según el Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais, al menos 30 personas han perdido la vida y 39 permanecen desaparecidas en los municipios de Juiz de Fora y Ubá, tras los severos deslizamientos de tierra y derrumbes registrados en esta región montañosa fronteriza con Río de Janeiro, informó el medio Folha y detalló la entidad oficial a través de sus redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos Militar precisó que 208 personas han sido rescatadas con vida en ambas localidades. En estas zonas, muchas viviendas se ubican en laderas y áreas escarpadas, consideradas de alto riesgo especialmente durante la temporada de lluvias intensas. Folha reportó que, en Juiz de Fora, un deslizamiento en el Parque Burnier provocó el colapso de aproximadamente 12 casas, lo que ha llevado a la concentración de esfuerzos para localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

El organismo de rescate informó que las operaciones han implicado el despliegue de 134 miembros en la región, a los que se suman más de 20 efectivos enviados desde la capital estatal, Belo Horizonte. Además del personal, el dispositivo incluye perros adiestrados para la localización de personas atrapadas bajo estructuras caídas.

La cooperación entre el Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais y el Gobierno del estado se mantiene activa para enfrentar la emergencia. El cuerpo de rescate ha señalado que las labores se desarrollan sin interrupciones en Juiz de Fora, Ubá y áreas aledañas donde la vulnerabilidad de las viviendas por su ubicación geográfica aumenta el impacto de fenómenos meteorológicos extremos, según lo publicado por el medio Folha.

Las autoridades han reiterado la importancia de la colaboración ciudadana y la alerta permanente debido al elevado riesgo de nuevos desprendimientos de tierra, especialmente en sectores que continúan inestables tras las prolongadas precipitaciones que han afectado la región desde días anteriores.

En el Parque Burnier, el incidente de los derrumbes ha acentuado la urgencia de las tareas de localización, mientras vecinos y familiares esperan noticias sobre personas que, hasta el momento, permanecen bajo los restos de las construcciones colapsadas, de acuerdo con la cobertura de Folha.

Los especialistas continúan evaluando los daños estructurales en otras áreas del estado, al tiempo que la cifra provisional de víctimas podría variar según avance el hallazgo de personas en las zonas afectadas. El destacado despliegue de recursos humanos y técnicos responde a la gravedad de los eventos y a la necesidad de ofrecer ayuda inmediata a quienes han quedado atrapados o desplazados tras la tragedia.