Zelenski reivindica la "resistencia" de los ucranianos cuatro años después del inicio de la invasión rusa

Desde el interior de un refugio en la calle Bankova, en Kiev, Volodimir Zelenski repasó los momentos iniciales del conflicto con Rusia, recordando cómo pidió ayuda internacional y armas al presidente estadounidense Joe Biden cuando comenzó la invasión a gran escala en 2022. En un mensaje difundido a través de Telegram, el presidente de Ucrania subrayó el valor del pueblo ucraniano, rememorando la decisión colectiva de no izar la bandera blanca y, en su lugar, defender los colores nacionales azul y amarillo. Según consignó el medio Europa Press, el mandatario destacó el sentido de resistencia que la sociedad ucraniana ha mantenido durante los últimos cuatro años.

El dirigente ucraniano, en su declaración, afirmó que han pasado exactamente cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa, dispuesta por Vladimir Putin, quien intentó tomar control de Kiev en tan solo tres días. Zelenski indicó que este aniversario refleja el nivel de resistencia y la perseverancia demostrados por millones de sus compatriotas desde el 24 de febrero de 2022. De acuerdo con Europa Press, el presidente enfatizó que Ucrania conserva el derecho de considerar que defendió su independencia y sostuvo su estructura estatal, ya que, en sus palabras, “Putin no logró sus objetivos. No doblegó a los ucranianos, no ganó esta guerra. Preservamos Ucrania y haremos todo lo posible por lograr la paz y la justicia”.

Durante su alocución desde el búnker, Zelenski recordó las conversaciones sostenidas con líderes globales al inicio del conflicto, solicitando apoyo y recursos para resistir el ataque ruso. Expresó que el pueblo ucraniano en su conjunto eligió resistir, tanto a través de sus fuerzas armadas como mediante la protección civil en ciudades, pueblos, calles y barrios. Según publicó Europa Press, el mandatario subrayó que esta unidad marcó la ruta principal para contener el avance de Moscú.

Zelenski mencionó que su llamamiento a la comunidad internacional se dirigió tanto a líderes mundiales como a ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. Subrayó cómo este llamado se tradujo, poco tiempo después, en manifestaciones multitudinarias en Europa y otras regiones, con las banderas ucranianas presentes en plazas y espacios públicos. El presidente expresó que, aunque Ucrania ha demostrado capacidades significativas frente al ataque ruso, estas no han sido suficientes ante la persistencia de Rusia, especialmente en el contexto de los ataques contra centrales eléctricas que han marcado el invierno más difícil según la visión del mandatario.

El impulso y la resiliencia, en palabras del propio Zelenski, apoyaron la entrega de medicamentos, alimentos y armamento a las zonas bloqueadas por las fuerzas rusas. Recordó que cada paquete de ayuda humanitaria, cada sanción contra el Kremlin y cada envío de armas requirió “una lucha con uñas y dientes”. En ese contexto, Zelenski afirmó que el mensaje central dirigido a los aliados internacionales fue: “crean en Ucrania, apoyen a Ucrania y sean valientes como Ucrania”.

Según publicó Europa Press, el jefe de Estado ucraniano argumentó que el efecto de estos llamamientos se hizo visible en la lucha cotidiana, cuando el pueblo resistió cada día tras el inicio del conflicto. Refirió que la resistencia de la población quedó documentada y percibida a nivel global, y que el soporte construido paso a paso permitió que el país se mantuviera.

En la valoración del sufrimiento derivado de la invasión, Zelenski realizó un recorrido detallado por los lugares y episodios más significativos del conflicto. Hizo referencia a lugares como Bucha, Irpin, Borodianka, Gostomel, Mriya, Járkov, Mikolaiv, la presa de Kajovka y la central nuclear de Zaporiyia, entre otros. Mencionó también sitios como Mariúpol y el teatro que fue señalado con la inscripción “niños”, además de edificios de apartamentos y hospitales afectados en varias regiones del país. Tal como reportó Europa Press, el mandatario evocó la memoria de víctimas concretas, como una niña pequeña de tres meses y un bebé de dos días, en alusión al impacto humano directo de la guerra.

Zelenski hizo un llamamiento para que los “sin conciencia” fueran testigos de estas imágenes y para quienes, según afirmó, continúan colaborando con Rusia o adquiriendo petróleo proveniente de ese país. Aunque subrayó el dolor experimentado, insistió en que el pueblo ucraniano transformó su enojo en determinación para sostener la lucha, reiterando la imposibilidad de que Ucrania quede enterrada de manera definitiva bajo el peso de la agresión, según difundió Europa Press.

En su mensaje, el presidente ponderó los avances de la industria militar nacional desde 2022 y aseguró que el gobierno intensificará sus esfuerzos, ya que Rusia “no detiene su ofensiva” y utiliza distintos métodos de ataque, principalmente contra infraestructuras civiles como edificios de apartamentos y sistemas energéticos.

En cuanto al respaldo recibido desde el exterior, Zelenski destacó la visita de líderes extranjeros a Kiev tras el inicio de las hostilidades, distinguiendo entre aquellos que, desde el primer momento, decidieron apoyar a Ucrania como “hermanos y amigos”, y quienes vacilaron en su postura frente a Putin. Manifestó su gratitud a los líderes que, desde su criterio, transitaron el “lado luminoso” de la historia al respaldar abiertamente a Ucrania.

Al dirigirse especialmente a Estados Unidos, el mandatario expresó su deseo de que Donald Trump visite Ucrania para observar y comprender de primera mano la situación y “la magnitud de este dolor”. Defensa que, a su juicio, sólo quien presencia el sufrimiento y la resistencia puede captar la dimensión del conflicto y determinar quién es el agresor y contra qué tipo de hostilidades se enfrenta el país.

Zelenski recalcó que Ucrania busca el fin de la guerra, pero sostuvo que no permitirá su desaparición como Estado. De acuerdo con Europa Press, afirmó: “Queremos paz. Una paz fuerte, digna y duradera”, y sostuvo además que sus instrucciones a los delegados negociadores consisten en que no se anule el sufrimiento y el esfuerzo desplegado durante estos años de conflicto.

A lo largo de su mensaje, Zelenski reiteró la carga emocional y política del aniversario, refiriéndose a los “1.462 días de una guerra a gran escala” y a los “doce años desde el comienzo de la agresión rusa”, reconociendo el desempeño de las autoridades en la gestión de la crisis y la búsqueda de recursos para permitir la supervivencia nacional. El presidente transmitió que cada jornada del conflicto representó una prueba para la ciudadanía, centrando su mensaje en la determinación y la defensa ininterrumpida de la población. Europa Press detalló que el discurso de Zelenski procuró remarcar tanto el dolor sufrido como la continuidad de la resistencia y el respaldo internacional a lo largo de estos cuatro años.