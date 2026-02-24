Travelplan integra la oferta de esquí y experiencias de Marsol y se convierte en Travelplan Xperience

La integración de productos de esquí y experiencias de ocio, antes gestionados por Marsol y ahora a cargo de Travelplan, mantiene el acceso a servicios especializados para la red de agencias de viajes, las cuales siguen utilizando los mismos sistemas de soporte técnico y comercial. Según informó Travelplan a través de un comunicado citado por medios especializados, el proceso no modifica el funcionamiento habitual de las agencias, pero sí traslada la gestión de reservas y la estructura logística a la plataforma de Travelplan bajo la marca Travelplan Xperience.

De acuerdo con la comunicación oficial recogida por el grupo Ávoris, propietario de ambas empresas, a partir de este martes Travelplan gestiona y comercializa los productos de esquí y experiencias que hasta ahora dependían de Marsol. Las agencias de viajes continúan empleando las herramientas habituales, mientras que la novedad radica en que los servicios pasan a integrarse en el sistema centralizado de reservas de Travelplan, lo que optimiza la logística y permite una gestión unificada de todo el portafolio.

El medio detalló que esta integración da lugar a la nueva denominación comercial Travelplan Xperience, que reúne una colección compuesta por cuatro líneas principales de producto. La primera abarca estaciones de esquí, con paquetes completos que incluyen alojamiento y servicios en destino. La segunda se centra en balnearios y spas, donde los clientes pueden reservar estancias combinadas con tratamientos de bienestar. La tercera integra parques temáticos de diversas características en el catálogo. La cuarta está enfocada en experiencias temáticas, con una oferta variada de actividades de ocio, aventura y deporte.

La compañía destacó que la intención no es únicamente incrementar el catálogo, sino aportar una mayor especialización dentro de un segmento donde, según valoró el director de esquí y experiencias de Travelplan, Patxi Izquierdo, “el detalle operativo marca la diferencia”. Izquierdo subrayó que la integración responde a la necesidad de consolidar servicios que requieren conocimientos técnicos específicos y una gestión precisa.

Según consignó el medio a partir del comunicado, la marca Travelplan Xperience ya se encuentra disponible en todos los canales de distribución del turoperador. Esto incluye tanto la red de agencias propias y franquiciadas de Travelplan, como los diferentes puntos de venta asociados, lo que asegura una cobertura nacional y facilita el acceso a la nueva oferta para todos los clientes y colaboradores.

La reorganización dentro del grupo Ávoris obedece a una estrategia para fortalecer la posición de Travelplan en segmentos donde la demanda exige atención personalizada y desarrollo de productos con alto valor añadido. En palabras recogidas por el medio, la especialización y la integración tecnológica resultan claves para destacar en el mercado de turismo de nieve, bienestar y ocio temático.

El medio informó que la centralización en Travelplan permite un seguimiento más eficiente de cada reserva, así como una mejor coordinación entre los proveedores de servicios y las agencias que los comercializan. La infraestructura tecnológica de Travelplan se convierte a partir de este martes en el soporte principal tanto para la red de distribución física como digital, facilitando la gestión diaria de paquetes combinados y experiencias a medida.

De acuerdo con lo detallado en el comunicado y según publicaron los medios consultados, la transición del producto Marsol a Travelplan Xperience no supone una reestructuración de plantillas ni cambios en la interlocución comercial. Las agencias asocian las ventas a los mismos responsables y equipos de atención, con la diferencia de que el proceso de contratación y facturación se opera ahora desde la plataforma Travelplan.

Esta integración, según explicó Travelplan, busca fidelizar tanto a los clientes actuales como a nuevos consumidores interesados en experiencias especializadas, al permitir la reserva ágil y segura de escapadas de nieve, bienestar y aventura con el respaldo de un solo sistema centralizado.

El grupo Ávoris continuará impulsando alianzas y proyectos que permitan ampliar su presencia en el sector turístico, optimizando recursos y reforzando la competitividad de sus marcas. Según ha reportado el medio, la sinergia entre Marsol y Travelplan se refleja ahora en la nueva Travelplan Xperience, apostando por una gestión conjunta en nichos de mercado con alto potencial de crecimiento.