Tom Hanks será Abraham Lincoln en la adaptación de 'Lincoln en el bardo'

La película adapta el libro galardonado con el Man Booker Prize en 2017, cuya historia transcurre durante uno de los episodios más complejos en la vida de Abraham Lincoln: la pérdida de su hijo Willie en febrero de 1862, cuando la Guerra Civil agitaba los cimientos de Estados Unidos. Según publicó Deadline, Tom Hanks interpretará al decimosexto presidente en esta nueva producción, que fusiona interpretación en imagen real con animación 'stop-motion' empleando un enfoque en el drama familiar y elementos sobrenaturales tomados de la novela de George Saunders.

De acuerdo con el medio estadounidense Deadline, además de asumir el papel protagonista, Hanks será también productor del filme a través de Playtone, la compañía que dirige junto a su socio Gary Goetzman. La dirección de la cinta estará a cargo de Duke Johnson, quien obtuvo una nominación al Oscar por la película Anomalisa y que también ostentará labores de producción. La adaptación de 'Lincoln en el bardo' constituye el primer proyecto de Starburns en avanzar hacia su etapa de producción desde el anuncio del fondo cinematográfico de la compañía realizado a inicios de febrero.

Tal como informó Deadline, la historia narrada parte de un hecho histórico registrado por la prensa de la época: la muerte del joven Willie Lincoln, quien estaba gravemente enfermo y falleció con apenas doce años. Por aquellos días, Abraham Lincoln acudió en varias ocasiones al cementerio de Georgetown para estar junto al cuerpo de su hijo, un retrato de dolor personal bajo el contexto de una nación fracturada por la guerra.

La novela de George Saunders, en la que se basa la película, explora el concepto del "bardo", una noción proveniente de la tradición tibetana que alude a un estado intermedio entre la vida y la muerte. En esta representación literaria, Willie Lincoln transita por dicho espacio acompañado de fantasmas que alternan entre el consuelo y el humor en sus interacciones, mientras la figura paterna de Abraham Lincoln lidia con la pérdida en medio de sus responsabilidades históricas. Según consigna el medio estadounidense, la obra de Saunders se sitúa en ese terreno donde lo sobrenatural coexiste con la intimidad emocional y el duelo.

La trama se centra, principalmente, en la relación de Lincoln con su hijo y en el proceso de duelo vivido tanto por el mandatario como por el pequeño, quien permanece en un limbo poblado de espectros. Esta dimensión espiritual y narrativa constituye el eje de una cinta que combinará técnicas de animación y actuación tradicional, respuesta a la apuesta creativa de Johnson y del equipo de producción encabezado por Hanks.

Deadline detalló que esta será la primera vez que Tom Hanks asuma el rol de un presidente de Estados Unidos en su trayectoria interpretativa. Reconocido con dos premios Oscar, el actor ha interpretado a una amplia gama de personajes históricos y ficticios a lo largo de su carrera. La elección de Hanks para dar vida a Lincoln se produce en el marco de una adaptación ambiciosa, que incorpora elementos visuales innovadores gracias a la colaboración con Starburns y su experiencia en animación, como pone de manifiesto el empleo de 'stop-motion' para apoyar la puesta en escena del universo sobrenatural descrito por Saunders.

El libro de George Saunders recibió el reconocimiento del Man Booker Prize en 2017, situándose como una de las obras literarias más citadas de los últimos años en el ámbito de la narrativa en lengua inglesa. Publicaciones de la época recogen la recepción entusiasta de la crítica internacional, que destacó la originalidad y el alcance emocional de la obra, inspirando la decisión de trasladar la historia al lenguaje cinematográfico.

En cuanto a la producción, Deadline apuntó que el estudio Starburns impulsa este proyecto como parte de una nueva etapa enfocada a la creación de largometrajes con herramientas innovadoras en el campo de la animación y la imagen real. El anuncio del fondo cinematográfico de Starburns a principios de febrero ha marcado el inicio de una fase en la que 'Lincoln en el bardo' figura como primera obra seleccionada. El equipo de Playtone, la productora fundada por Tom Hanks y Gary Goetzman, colabora estrechamente en este desarrollo, incrementando el interés en la cinta tanto en el plano industrial como entre el público seguidor del actor y las adaptaciones de bestsellers literarios.

Deadline concluyó que esta nueva interpretación de la figura de Lincoln, mediante la mezcla de técnicas visuales y el abordaje de temas universales como la infancia, la muerte y el legado, plantea una aproximación inédita al personaje histórico y a su relación con su hijo, un aspecto personal poco explorado en adaptaciones anteriores tanto en cine como en televisión.