Mueren dos personas en un ataque de un dron de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad del enclave informó que la cifra total de personas fallecidas a raíz de la ofensiva israelí tras los hechos del 7 de octubre de 2023 asciende a 72.073, con 171.756 personas heridas. Este organismo añadió que aún existen víctimas bajo los escombros y cuerpos en zonas a las que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han logrado acceder. El balance se mantiene en aumento pese a la entrada en vigor de un alto el fuego y los esfuerzos internacionales orientados a frenar la violencia. De acuerdo con las cifras oficiales, la labor de búsqueda y rescate enfrenta obstáculos en territorio gazatí debido a la persistencia de la inseguridad y la destrucción de infraestructuras.

Según publicó el diario palestino Filastin, el martes se registró un ataque de un dron de Israel sobre la localidad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, que provocó la muerte de al menos dos personas. El medio palestino señaló que, hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel no emitieron ningún comentario oficial sobre este último incidente. Este ataque ocurre pese a que un acuerdo de alto el fuego se encuentra en vigor desde octubre de 2025, vinculado a la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino y respaldado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad informó el mismo martes que, desde el 10 de octubre, las muertes por ataques israelíes suman 615, mientras que los heridos ascienden a 1.658. El recuento de cadáveres recuperados alcanza las 726 personas, extraídas de áreas que las tropas israelíes abandonaron en fechas recientes. Estas zonas se ubican dentro de la denominada 'línea amarilla', que, según detalló el Ministerio de Sanidad y consigna Filastin, abarca el 53% del territorio del enclave palestino.

El acuerdo de alto el fuego, vigente desde octubre de 2025, surge tras una serie de gestiones diplomáticas ante la comunidad internacional, con Estados Unidos promoviendo una propuesta focalizada en detener las hostilidades en Gaza y en abrir un proceso de arreglo político con Hamás. Pese a este contexto, fuentes médicas y medios locales reportaron que los ataques continúan en distintas zonas del norte del enclave, lo que dificulta las labores humanitarias y los esfuerzos médicos.

Los datos recopilados por Filastin y el Ministerio de Sanidad indican que el conflicto modifica de forma constante la situación sobre el terreno. Muchas zonas permanecen inaccesibles para los equipos de rescate debido a la presencia de explosivos, ruinas de edificios y la inseguridad derivada de los enfrentamientos todavía activos en ciertos sectores. Las agencias médicas confirmaron que, en algunos casos, los equipos de socorro no han podido recuperar cuerpos ni atender a heridos en enclaves donde continúa la presencia militar israelí o existe riesgo de ataques no anunciados.

La información citada por Filastin enfatiza que las consecuencias del conflicto van más allá de los balances de víctimas: la destrucción afecta hospitalidades, viviendas e instalaciones básicas. La extensión de la llamada 'línea amarilla', un corredor geográfico bajo control israelí que delimita zonas de presencia y repliegue militar, restringe el acceso de la población civil a servicios esenciales y entorpece el funcionamiento de organismos humanitarios.

El Ministerio de Sanidad gazatí reiteró en sus reportes, recogidos también por Filastin, que la cifra total de víctimas podría aumentar, ya que los equipos de búsqueda y rescate solo han podido cubrir parte de las áreas afectadas. El acceso limitado a recursos, la escasez de suministros médicos y de combustible, y los cortes de comunicación agravan el panorama humanitario en la Franja de Gaza. A lo largo del enclave, hospitales y clínicas trabajan con recursos mínimos frente al alto número de personas heridas y fallecidas.

Por otro lado, la población civil permanece sujeta a condiciones críticas, reflejadas en la carencia de alimentos, agua potable y servicios básicos. Las autoridades médicas y grupos humanitarios alertaron sobre la posibilidad de brotes de enfermedades infecciosas debido a la acumulación de restos y la falta de agua tratada y saneamiento. El relato de Filastin y los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad muestran que la situación sigue siendo inestable a pesar de las iniciativas diplomáticas y los acuerdos recientes.