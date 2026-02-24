Merz expresa su solidaridad con Ucrania y apela a la "fuerza conjunta" tras cuatro años de invasión rusa

Durante una ceremonia interreligiosa realizada en Berlín al cumplirse cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, representantes de distintas confesiones religiosas se reunieron para elevar plegarias por la paz y expresar apoyo al pueblo ucraniano. Este acto, que contó con la presencia del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, congregó a diversos líderes políticos y diplomáticos, así como al embajador ucraniano en Alemania, Oleksi Makeiev. De acuerdo con la agencia alemana de noticias DPA, en el encuentro se destacó el recuerdo de las cientos de miles de víctimas que ha dejado el conflicto y se reafirmó el compromiso de solidaridad hacia quienes sufren las consecuencias de la guerra.

El canciller alemán, Friedrich Merz, utilizó sus redes sociales para manifestar nuevamente su respaldo a Ucrania y subrayó la importancia de una “fuerza conjunta” que permita poner fin a la ocupación rusa en territorio ucraniano. Merz recordó que desde hace cuatro años la invasión, ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, ha causado sufrimiento no solo para los ucranianos, sino también ha marcado el retorno de la guerra al continente europeo. “El destino de Ucrania es nuestro destino”, afirmó el canciller, e hizo un llamado a mantener la unidad entre los actores europeos para enfrentar las consecuencias del conflicto.

Según informó DPA, el presidente Steinmeier participó en la ceremonia donde clérigos de distintas religiones ofrecieron oraciones por la paz. El obispo católico Karl Justen consideró la oración como un gesto de apoyo al pueblo ucraniano y afirmó que “la violencia tampoco tendrá la última palabra en Ucrania”. Justen aprovechó la ocasión para rechazar la actuación de aquellos a quienes llamó “falsos profetas”, señalando que algunas personas intentan beneficiarse de la inquietud y el deseo de paz latente en muchos sectores de la sociedad alemana. El prelado insistió en que existe una fuerte tentación por parte de algunos ciudadanos de evadir la responsabilidad de mantener la solidaridad con quienes más la necesitan.

En el mismo sentido, la prelada protestante Anne Gidion abordó el sentimiento de desesperanza persistente entre los habitantes de Ucrania, aunque también resaltó el coraje que ha demostrado la población en medio de la adversidad. Gidion planteó la interrogante sobre cuánto tiempo podrá sostenerse esa fortaleza y advirtió sobre el peligro de que la sociedad termine insensibilizándose ante la violencia prolongada. Expresó la necesidad de recordar que “las cosas pueden cambiar”, invitando a no perder la empatía ni la capacidad de reacción ante la tragedia humanitaria.

Además de Steinmeier, a la misa en Berlín acudieron el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, varios diputados alemanes y figuras religiosas como el obispo ortodoxo Emmanuel von Christoupolis. El evento, reportó DPA, se consolidó como un espacio de reflexión sobre el impacto de cuatro años de hostilidades y sirvió para reiterar la voluntad de Alemania de mantener el respaldo a las víctimas de la guerra, así como la importancia de la cooperación europea para buscar la finalización del conflicto.

El respaldo institucional alemán a Ucrania, según consignó DPA, se ha expresado tanto en el pronunciamiento de sus principales líderes políticos como en acciones simbólicas y diplomáticas. La insistencia en la fuerza colectiva y en la solidaridad europea formó parte de los mensajes centrales emitidos durante los actos conmemorativos. Las declaraciones de Merz y Steinmeier, sumadas al enfoque de los líderes religiosos, remarcaron que el conflicto continúa teniendo consecuencias significativas para la seguridad y la estabilidad a nivel regional y que la respuesta europea sigue requiriendo cohesión y esfuerzo compartido.

De acuerdo con la información de DPA, las conmemoraciones en Berlín reflejaron tanto el dolor persistente por las víctimas de la guerra como la determinación de diferentes sectores en Alemania por contribuir a la búsqueda de una salida pacífica. Los líderes presentes reiteraron su llamado a no abandonar el apoyo a Ucrania y a resistir los mensajes que busquen distraer la atención sobre la gravedad del conflicto o debilitar los lazos de solidaridad construidos con el país invadido.