Iván González destapa un perturbador detalle sobre Gloria Camila: "Venía a mi casa y me espiaba"

Iván González señaló que, tras la finalización de su participación en el concurso de telerrealidad ‘Supervivientes All Stars’, no ha vuelto a tener contacto con Gloria Camila. Según declaraciones recogidas por el medio Informalia, González relató episodios no conocidos previamente sobre su antigua relación con la hija de José Ortega Cano, asegurando disponer de registros de conversaciones y pruebas de encuentros no planificados en su domicilio. El exconcursante afirmó: “Sí, me espiaba. De repente venía a mi casa y me escribía ‘oye, que estoy aquí abajo’. Y hasta ahí, no es que me haya encontrado un pajarito”, detallando situaciones vividas durante su vínculo sentimental, ampliamente comentadas en 2020.

De acuerdo con Informalia, el testimonio de González arroja nueva luz sobre los rumores relacionados con su relación pasada con Gloria Camila, especialmente después de su mediático reencuentro en el programa de televisión. El propio González estableció distancia con ciertas versiones transmitidas en el reality, señalando que: “En el reality contó una historia de un súper invento que no era la realidad. Qué casualidad que tengo todas las conversaciones y todas las cosas de cuando venía a mi casa a espiarme”. Además, especificó que, aunque atravesaba un momento personal en el que no deseaba compromisos serios, la situación no le afectó negativamente: “No lo pasé mal, yo también estaba en otra etapa de mi vida, no quería nada serio con nadie”.

Según detalló Informalia, en este contexto, Iván González aseguró que no mantiene rencor y expresó: “Le deseo lo mejor”. El exconcursante negó la posibilidad de que Gloria Camila estuviese engañando a otras personas y manifestó: “Tampoco creo que esté engañando a nadie. Es libre y puede estar con uno, con otro y con cuatro a la vez, pero si se encuentra otro pajarito a mí no me llame”. Además, precisó que la relación entre ambos terminó sin una conversación posterior a su paso conjunto por el concurso televisivo, aunque no descartó la posibilidad de saludarla si se vuelven a cruzar fuera de ámbito cámaras: “Pero bueno, si me la encontrara la saludaría. Que se centre un poco”.

Mientras Gloria Camila ha cerrado el capítulo de su triángulo amoroso con Manuel Cortés y Álvaro García y celebró su aniversario de treinta años junto al cantante gaditano —evento en el que coincidieron debido a que ambos nacieron el mismo día y porque García se presentó sin previo aviso en la fiesta—, las declaraciones de González ofrecen un nuevo punto de vista sobre su vínculo anterior. Según indicó Informalia, la reconciliación entre Gloria Camila y Álvaro García se confirmó, mientras González mantiene que su relación quedó atrás.

En medio de estas revelaciones, Iván González hizo público el buen momento personal que vive junto a Teresa Bass, alejándose así de su pasado con Gloria Camila. También se pronunció sobre la polémica pública entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros. En declaraciones recogidas por Informalia, González opinó sobre la cobertura mediática que involucra a ambos, manifestando: “Yo creo que cada cual es libre de hablar de lo que quiera y de lo que le apetezca, y su primo también tendría que respetarle”, refiriéndose al derecho de la influencer Laura Matamoros a mencionar a Costanzia en televisión.

González recordó encuentros previos con Carlo Costanzia, describiendo la buena evolución personal y familiar del hijo de Mar Flores: “He coincidido con Carlo y me parece buena persona. Creo que nadie ha apostado un duro por él cuando empezó con Alejandra y mira cómo está hoy en día. Son papás, están muy felices”. No obstante, advirtió sobre ciertas actitudes que podrían ser malinterpretadas: “Al final esos comportamientos se pueden malentender, ¿no? Porque parece un poco a matón de barrio. Y yo creo que eso no le juega a su favor. Pero de verdad que yo no creo que sea mal chico. De hecho, me parece que buena persona”. Sobre la relación familiar, González lamentó la falta de comunicación privada y criticó que asuntos personales trasciendan a espacios televisivos, afirmando: “Siendo familia no entiendo por qué no hablan por Whatsapp. No deben estar en las teles”.

El concursante también ofreció una recomendación a los futuros participantes del programa ‘Supervivientes’, incluyendo a figuras como Ivonne Reyes, Gabriela Guillén, Marisa Jara y Paola Olmedo. De acuerdo con Informalia, González aconsejó: “Están a tiempo, que no vayan. Que se pongan malos o que no cojan el teléfono. Es muy duro, de verdad. A mí cuando la gente me pregunta qué tal la experiencia no me gusta mentir. Es un infierno. Más cuando te pilla tanta lluvia, el hambre, los mosquitos, se me junta todo... Yo ya no vuelvo, me planto”.

Según recogió Informalia, todo este conjunto de declaraciones de Iván González proporciona perspectivas sobre sus experiencias personales y mediáticas, abordando tanto su historia con Gloria Camila como otros temas de actualidad vinculados al mundo del entretenimiento y la televisión.