Interior contesta al juez Peinado tras la petición de información de viajes de Begoña Gómez a Dominicana, África y Rusia

El Ministerio del Interior ha contestado al magistrado Juan Carlos Peinado tras la petición que cursó para conocer los viajes que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, hubieran podido realizar a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.

El pasado 10 de febrero, el juez que investiga a Begoña Gómez comunicó que había dado un plazo máximo de diez días al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlsaka para que le informara de estos viajes.

Fuentes del Ministerio del Interior han señalado a Europa Press que este departamento ha respondido ya dentro del plazo fijado, por lo que dicha respuesta se ha formalizado en plazo y forma.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado se dirigía a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y pedía que concretaran "los posibles viajes" efectuados a esos destinos desde el 16 de julio de 2018 a día de hoy.

Lo hacía, en concreto, después de subrayar que ambas investigadas, tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez, habían "declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación" de este extremo.

En esa misma resolución, el instructor solicitaba a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que, en el mismo plazo de 10 días, remitiera al Juzgado los correos electrónicos intercambiados y recibidos por la cuenta asignada a Begoña Gómez desde esa misma fecha. Además, informaba de que sería la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la encargada de analizarlos.

El juez Peinado criticaba en su auto "la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado".

"Igualmente, el esposo de la citada investigada, actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando tuvo la oportunidad, de colaborar en esta investigación, se acogió al dispensa", indicaba el magistrado.

El instructor reconocía que se trata de una "postura totalmente legítima". "Pero que, como se ha dicho, la negativa a facilitar los pasaportes conduce a que se haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan, convirtiendo las mismas en necesarias, e idóneas", añadía.

A este respecto, el juez aseguraba que, "si bien es cierto que se podrían acudir a otras, como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas, esa diligencia sí que sería desproporcionada".

Cabe recordar que Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.