Fundación Dinópolis participa en una investigación sobre flores de Argentina asociadas al dinosaurio Patagotitan

La distancia de tamaños entre los fósiles hallados en el yacimiento La Flecha, en la Patagonia argentina, se hace evidente al comparar los restos del saurópodo Patagotitan mayorum, considerado el mayor dinosaurio conocido, con los de una pequeña flor que alcanza solo entre 6 y 9 milímetros de diámetro. Las flores, identificadas como Patagoflora minima, representan una adición significativa al conocimiento de la flora en el Cretácico de Sudamérica, según reportó la Fundación Dinópolis.

De acuerdo con la información publicada por la Fundación Dinópolis, el descubrimiento de Patagoflora minima se describe en un artículo de la revista científica Cretaceous Research, en el que participaron investigadores del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET de Argentina, la Universidad de Cornell en Estados Unidos y la propia Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. El equipo estuvo compuesto por Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, María Gandolfo de Cornell, y Luis Miguel Sender de Dinópolis, quien estuvo involucrado en las excavaciones, preparación de los fósiles y análisis de restos vegetales del yacimiento.

Tal como detalló la Fundación Dinópolis, Patagoflora minima recibe su nombre por su procedencia y tamaño. El término “Patagoflora” proviene de Patagonia y flor, mientras que “mínima” refiere explícitamente a sus pequeñas dimensiones, estableciendo un contraste notable frente a la magnitud del Patagotitan mayorum encontrado en el mismo yacimiento.

El medio informó que el descubrimiento de estas flores fósiles, con una antigüedad estimada de 101 millones de años, se destaca por tratarse de uno de los registros más antiguos de flores en el continente sudamericano y uno de los mejor preservados dentro del antiguo supercontinente Gondwana. Esta relevancia se ve aumentada debido a la rareza de encontrar restos vegetales tan delicados junto a fósiles de dinosaurios en un mismo sitio, teniendo en cuenta la dificultad que existe en la fosilización de estructuras florales por su fragilidad.

Según explicó Luis Miguel Sender en declaraciones recogidas por la Fundación Dinópolis, el estudio no solo documenta el hallazgo desde el punto de vista morfológico y taxonómico, sino que también establece comparaciones de Patagoflora minima con otras especies de flores fósiles datadas en la misma época geológica. El análisis incluyó yacimientos ubicados en diferentes partes del mundo, con abundante y variado registro de angiospermas, grupo de plantas con flores.

La Fundación Dinópolis puntualizó que la provincia de Teruel, en España, también se menciona como área de importancia paleobotánica, ya que se han encontrado plantas con flores de la misma edad geológica que las de Patagonia. En este contexto, se resalta la vinculación de Teruel como una zona relevante para los estudios sobre la evolución de las angiospermas a escala planetaria.

Entre los aspectos destacados por la Fundación Dinópolis, se subraya el papel de la colaboración internacional en proyectos de paleobotánica para desentrañar las características de ecosistemas del pasado. El artículo describe de manera detallada el modo en que se realizó el trabajo de campo, incluyendo el desarrollo de las excavaciones en el yacimiento La Flecha y los procedimientos de investigación aplicados a los fósiles vegetales, lo que facilita entender el valor científico del hallazgo.

Los investigadores implicados, según consignó la Fundación Dinópolis, establecieron que el hallazgo permite comprender mejor la coexistencia de dinosaurios y plantas en la región durante el Cretácico, una época crítica para la diversificación de las angiospermas. La información extraída del estudio de Patagoflora minima ofrece perspectivas sobre la composición y la variabilidad de la flora que acompañó a algunos de los animales más grandes de la historia terrestre.

El medio detalló que, gracias a este descubrimiento, los registros fósiles sudamericanos sobre flora cretácica se enriquecen de manera significativa, aportando datos que pueden ser comparados con los de otras regiones de Gondwana y del mundo. El trabajo colaborativo entre instituciones de Argentina, España y Estados Unidos refuerza la importancia de la cooperación internacional en el avance del conocimiento paleontológico.

Patagoflora minima, según la Fundación Dinópolis, queda documentada como una evidencia clave sobre la riqueza de los ecosistemas patagónicos durante el Cretácico, un periodo en el que la interacción entre fauna y flora contribuyó a conformar la biodiversidad observada en la actualidad. Los resultados del estudio, publicados en Cretaceous Research, abren la vía para futuros análisis y comparaciones con otras floras fósiles de edades similares.